¿Tú supiste? Romeo Santos rompe récord en Perú, ya va por cuatro conciertos en el Estadio Nacional

Romeo Santos acaba de implantar otro récord en su carrera artística al lograr tres “sold out” en el Estadio Nacional de Perú, donde dará el banderazo de inicio del tour mundial “La Gira Fórmula Vol.3”, el 10 de febrero del 2023.

El récord adquiere un significado de mayor trascendencia al anunciarse que, ante la demanda de la fanaticada del intérprete de “La Suegra”, “Bebo”, “El pañuelo” y “Solo conmigo”, se abre un cuarto concierto cuyas boletas se comenzaron a vender este viernes 25 de noviembre, a las 10:00 de la mañana (hora de Perú), 11:00 de la mañana (hora dominicana).



La información la ofreció la mañana de este viernes Amelfis Díaz, representante y asistente del cantautor, en un encuentro con medios de prensa de la República Dominicana.



Esta semana los medios de comunicación de la nación suramericana destacan que es la primera vez en la historia de la industria del entretenimiento peruano que un artista logra esa hazaña, lo que para The King of Bachata es un logro más del género de amargue.



“Los conciertos de “La Gira Fórmula Vol. 3” en Perú se presentarán los días 10, 11, 12 y 14 de febrero, y eso tiene muy entusiasmado a Romeo”, expresó Amelfis Díaz.



Como novedad, las áreas del Estadio Nacional de Perú fueron divididas con los nombres “Solo contigo”, “El pañuelo” y “Bebo”, títulos de las tres canciones de más difusión en Perú en la actualidad, del exitoso álbum “Fórmula Vol. 3”.



“Desde ya este es un hecho nunca antes visto en el Perú, un artista que concede cuatro conciertos seguidos a sus fans, creo que es muy difícil de repetir. Nosotros desde ya estamos listos para recibir a Romeo Santos y todo su staff durante estas cuatro noches de conciertos. Habrá muchas sorpresas”, aseguró Jano Mejía, de la productora Tropimusic.



“Romeo Santos marca un antes y después cuando se refiere a récord de convocatorias y ventas en conciertos en nuestro país. En redes sociales sus fanáticos hicieron viral el pedido para que el ‘Rey de la Bachata’ abra una cuarta fecha y ante el éxito rotundo en ventas de sus tres primeros shows, ese pedido se hace realidad”, publicó el influyente diario El Comercio.



En tanto que el diario La República destaca que “la emoción por ver a Romeo Santos en concierto ha alborotado a los fanáticos peruanos amantes de la bachata. El cantante ya rompió el récord de sold outs en Perú, pero este miércoles 23 de noviembre se arriesgó y anunció una cuarta fecha para el 14 de febrero del 2023, lo cual ha sorprendido a quienes no pudieron adquirir una entrada en la web”.

El tour mundial de Romeo Santos llegará a escenarios de Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico y Europa en el 2023.



Nuevo lanzamiento



Este miércoles 23 de noviembre Romeo Santos estrenó el video de la canción “Siri”, un featuring con Chris Lebrón y a horas de su lanzamiento ya es Disco de Oro por sus ventas en Estados Unidos, con más de 40 millones de reproducciones, logrando ser un éxito internacional en territorios como España, Chile y México, entre otros.



Desde su salida “Siri” se convirtió en el tema más buscado en República Dominicana en las plataformas Spotify y Apple.



Su álbum Fórmula Vol. 3 ha logrado éxito mundial con “Sin fin”, junto a Justin Timberlake; “El pañuelo”, junto a Rosalía; “Me extraño”, junto Christian Nodal y “Sus huellas”, con los que alcanza más de 650 millones de reproducciones.





Récords del álbum



The King Of Bachata se convirtió en el artista tropical con la mayor cantidad de #1’s en la lista de “Latin Airplay”.



El álbum debutó en el puesto #1 “Top Album Debut Global” y “Top Album Debut USA” de Spotify y “Tropical Albums” de Billboard.



Su sencillo “Sin fin”, con Justin Timberlake, debutó en el puesto #1 en los listados “Latin Airplay” y “Tropical Airplay” de Billboard.



Desde su salida Fórmula Vol. 3 se ha mantenido en el Top 10 en Billboard.



El cantautor también recibió a manos de Afo Verde Chairman & CEO, Sony Music Latin–Iberia y Alex Gallardo presidente, Sony Music US Latin: Disco Doble Platino del primer sencillo de Fórmula Vol. 3 “Sus huellas”.