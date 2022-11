Canciones de Bad Bunny, Tokischa y Anuel entre las mejores de 2022, según Time

“Tití me preguntó” del cantante puertorriqueño Bad Bunny se encuentra entre las mejores canciones de 2022 de la revista estadounidense Time. Además del Latin Grammy Mejor Fusión/Interpretación Urbana, el dembow también se posiciona en la famosa y acostumbrada lista del magacín en la primera posición previo al segundo lugar que ostenta la rapera dominicana Tokischa con su tema “Delincuente” en colaboración con Anuel AA y Ñengo Flow.

En el artículo, los periodistas Andrew R. Chow, Candy Lang y Moisés Méndez II cuentan que no acostumbran a repetir artista en la lista de mejores canciones y mejores álbumes, apropósito de que “El Conejo Malo” también obtuvo el primer lugar como mejor álbum con “Un Verano Sin Ti”, pero que se vieron obligados a hacerlo porque este “es una colección impecable de arriba a abajo, y “Tití Me Preguntó” es su joya de la corona: una lata de exuberancia bulliciosa que hace sonar los parlantes y se enrolla con fuerza.

“Bad Bunny ejerce su maleable y magnífica voz en todas sus formas, a través de hábiles versos rápidos y cantos fangosos; hace que incluso sus jadeos suenen sexys. La estética de la canción por sí sola la empujó hacia la dominación cultural completa”, continúan.

Asimismo, Time dice que Bad Bunny se muestra como un “playboy” orgulloso de sus raíces y con “fragilidad emocional”.

Por su parte, “Delincuente” de la nacida en Puerto Plata junto con los boricuas Anuel y Ñengo, según Time “está llena de dobles sentidos atrevidos y, en ocasiones, ridículos que crean un jugueteo embriagador, impulsado a su vez por un ritmo infeccioso y rebotante”, mientras que de la exponente urbana reconoce su “energía incontenible e irresistible” y “su poderosa voz influenciada por el rock”, razón “que hace que la canción se destaque, el himno liberado de una artista que no responde a nadie más que a sí misma y a su placer”.

Lista completa de mejores canciones de 2022:

1. “Titi me preguntó” – Bad Bunny

2. “Delincuente” – Tokischa, Anuel AA y Ñengo Flow

3. “Part of the Band” - The 1975

4. “FNF” - Glorilla

5. “Bad Habit” - Steve Lacy

6. “ChevyS10” - Sudan Archives

7. “Finesse” - Pheelz ft. BNXN

8. “Unholy,” Sam Smith ft. Kim PetrA

9. “Kind of Girl” – MUNA

10. “Jack”- Hardy

These songs arise from some of the biggest rising stars from reggaeton, hip-hop, country, and indie rock https://t.co/VYMaYK2Zed