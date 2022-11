Estos son los nominados a Premios Videoclip Awards

Premios Videoclip Awards se celebrará el 7 de marzo del 2023, en su quinta edición desde 2016, reúne los creadores de la industria del video musical, en una novedosa premiación especializada en este importante género audiovisual, en esta ocasión estará apostando a las bondades de la ley de cine dominicano para establecerse como una de las premiaciones más importantes de la región, estimulando mejores creaciones, más estéticas y comprometidas con este arte, que fomenten marca país.

El Jurado estará conformado por Liz Turra, Bradley Bixler, Enyi-k, Nurgul Shayakhmetova, Roddy Pérez, Emil Peralta, Vlad Sosa, José Germán Ariza, Margarte Vargas y Maurizio Alberino.

Premios Videoclip Awards es una apuesta de Roddy Pérez Group, en sus ya cuatro ediciones realizadas ha servido de plataforma para la proyección de nuevo directores, productores y personal artístico, pero también ha reconocido y premiado la trayectoria de los pioneros y los más establecidos como Peyi Guzmán, Alberto Zayas, Juan Basanta, Tabaré Blanchard, Tuto Guerrero, Fernando Báez, con el objetivo colectivo de apostar a lo mejor de lo mejor.

Mejor video de Merengue

Johnny Ventura X Manny Cruz - Qué Rico Es El Merengue (Dir. Freddy Vargas)

Dominicano Alza La Mano - Henry Jiménez (Dir. Jet On Studios)

La Banda Gorda - LET'S GO (Dir. Reyson Lizardo)

No Me Bote - Bonny Cepeda (Dir. Spinelly & Víctor Rangel)

Mejor Video Merengue Típico

Yovanny Polanco – Yo No Tengo La Culpa (Dir. Pedro Luis Vargas)

Raquel Arias – Qué Me Van A Hablar De Amor (Dir. Rigoberto Genao)

Mejor video de Bachata

Grupo Extra – Por Que Me Haces Llorar (Dir. Luis Gómez)

Raulín Rodríguez – Me Gustas (Dir. Cacique Records)

Joe Veras – Me Decidí (Dir. RSK Fama)

Romeo Santos XRosalía (Dir. Roger Guardia)

Teodoro Reyes - Muero (Dir. Danny del Rosario)

Ozuna, Anthony Santos - Señor Juez (Dir. Fernando Lugo)

Mejor video de Salsa

Sexappeal Ft Kelvin Saviñón – La tipa no e mansa (Dir. Rock Films)

Olvídate de Él - Alex Matos (Dir. Maiter Valdez)

Luis Salazar ft. David Kada - La Protagonista (Dir. Raymond HD)

Chiquito Team Band ? Montuno - La Rumba Ta' Buena (Dir. Rafael Villegas)

José Alberto "El Canario" - Eso y Más (Dir. Arturo A. Báez)

José Alberto "El Canario" | Dulce Con Dulce (Dir. Lilu Vilera)

Mejor video Pop

Nathalie Hazim - ¿Qué Haces? - (Director José Germán Ariza)

Techy Fatule - A mí me vale (Dir. Techy Fatule)

SEYE - Versos Desnudos (Dir. Isabella Bretón)

Martha Heredia – Yo Sé Que Tu (Dir. Outer Space)

Diego Jaar- Palante (Dir. Polako)

Diego Jaar - La de amor (Dir. Mariel Aponte)

Mejor video Tropical Fusión

Mejor video Hip Hop

Wilmer Roberts - Say My Name (Dir. Guaba Apps)