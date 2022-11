Bad Bunny dedica Latin Grammy al dembow y al movimiento del dembow

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Bad Bunny dedicó a República Dominicana el premio Latin Grammy recibido como Mejor Canción Urbana, con su tema "Tití me preguntó", con infuencias del dembow, lo que marca un precedente por ser el primero para el ritmo dominicano.

"Titi me preguntó to to to wow! Gracias! Gracias @LatinGrammys. Este Grammy se lo dedico a la República Dominicana y a todo el movimiento del dembow! A los artistas, productores, bailarines, directores de videos! Gracias por la inspiración, ese Grammy es de ustedes", posteó el "Conejo Malo" en su Twitter.

Bad Bunny, quien no estuvo presente en la ceremonia realizada el jueves en Las Vegas, era el más nominado de la noche con 10 menciones.

Al final se llevó todos los premios de música urbana (cinco en total): mejor fusión/interpretación urbana por “Tití me preguntó”; mejor interpretación de reggaetón por “Lo siento BB:/”, su canción con Tainy y Julieta Venegas; mejor canción de rap/hip hop por “De museo”; mejor canción urbana por “Tití me preguntó” y mejor álbum de música urbana por su omnipresente “Un verano sin ti”, que esta semana se convirtió en el primer disco en español nominado al Grammy a álbum del año.