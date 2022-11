Romeo Santos y Karol G actuarán en los Latin Grammy 2022

Yerlendy Abad

Santo Domingo, RD

Con más de 25 años de carrera musical, el cantautor de origen dominicano Romeo Santos no ha recibido un Latin Grammy, pero sí ha estado nominado y ha participado en varias ocasiones durante la ceremonia.

En esta oportunidad, el bachatero actuará el 17 de noviembre en el Mandalay Bay Resort & Casino, en Las Vegas, junto a la cantante colombiana Karol G y a los becados de la Fundación Cultural Latin Grammy, Xavier Cintrón, Valentina Garcia, Nicolle Horbath y Sergio De Miguel Jorquera, según informó la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación.

Por otro lado, ambas estrellas compiten en diferentes categorías. Santos tiene dos nominaciones, una en “Mejor Vídeo Musical Versión Larga” por su documental “Romeo Santos: King of Bachata”, y otra, a “Mejor Fusión/Interpretación Urbana” junto a la agrupación Aventura con el tema “Volví” en colaboración con Bad Bunny. Mientras que la nacida en Medellín se encuentra nominada en las categorías “Grabación del Año” y “Canción del Año” por su tema en solitario “Provenza” y a “Mejor Canción Urbana” por “Mamiii”, a dúo con Becky G.

Los premios Latin Grammy 2022 serán conducido por Anitta, Luis Fonsi, Laura Pausini y Thalía, y artistas como Ángela Aguilar, Banda Los Recoditos, Thalía, el dúo Jesse & Joy, Camilo y Marc Anthony también tendrán una participación en el marco del evento que será transmitido por la cadena estadounidense de habla hispana Univisión.

Hace unos días, “The King” fue noticia por el anuncio de su nueva gira mundial de conciertos que comenzará el próximo 10 de febrero de 2023 en Perú.

El Estadio Nacional de Lima, la capital peruana, recibirá por primera vez el espectáculo “Romeo Santos Fórmula Vol. 3 La Gira” de la mano de la productora de eventos Tropimusic y el empresario Jano Díaz, quienes señalaron que las boletas para el concierto de Santos podrán ser adquiridas, en preventa con un 15% de descuento, a partir de las 10 de la mañana (hora Perú) del 15 de noviembre, a través de Teleticket con cualquier forma de pago.

Esta no sería la primera vez que Karol y Romeo compartan un mismo escenario, ya que el 5 de agosto de 2021, “La Bichota” cantó el tema “Obsesión” durante una presentación de Aventura en los Ángeles, California, a la que asistió como cualquier fanática.

Ella misma contó el lunes la historia en su Instagram, red social en la que es seguida por casi 50 millones de personas: “Wow wow wow!!! Les voy a contar una historia… Resulta que ayer estaba en Las Vegas y me enteré de que Aventura estaría en concierto en LA, y cómo la fan de Aventura que soy, viajé sin pensarlo para verlos”.

Luego agregó: “Estoy en mi espacio, bailando, cantando, gritando con sus canciones, y de repente llegan con un micrófono y me dicen: ‘Ellos quieren cantar ‘Obsesión’ contigo para cerrar la noche, estás lista?’.. Y yo: ‘QueeeEEEe???!!! QuEeEee???!!!”.

Sobre su experiencia abundó: “No se cómo salí a cantar si estuve las cuatro canciones anteriores gritando de la emoción… El hecho es que ayer fui a un concierto de unos de mis artistas favoritos y me subieron al escenario… Lo que todos queremos que nos pase… No lo supero. Fin”.