A sus 53 años, Jennifer Aniston tira la toalla en su intento por ser madre: "El barco ha zarpado"

La actriz Jennifer Aniston, de 53 años, reveló durante una reciente entrevista para la revista Allure sus intentos fallidos por ser madre que fueron desde tomar infusiones asiáticos hasta fertilización in vitro (FIV).

Aniston contó por primera vez el difícil periodo que vivió cuando estuvo casada con Brad Pitt, pero admite que "si no fuera por eso, nunca me habría convertido en quien estaba destinada a ser".

"Estaba tratando de quedar embarazada. Fue un camino desafiante para mí, el camino de hacer bebés", continuó.

La intérprete de Rachel Green en la icónica serie de televisión "Friends" confesó que hubiera deseado que alguien le pidiera congelar sus óvulos, aunque negó que Pitt se haya divorciado porque no pudo darle hijos.

Introducing our December cover star, #JenniferAniston.

She has spent most of her adult life in the spotlight, with all its glare. At 53, she opens up about her path to leaving regrets and some deeply personal pain behind. https://t.co/2x254s1EWk pic.twitter.com/Z4WMUTrDDt