Madre de Chyno Miranda lo visita en compañía de la Fiscalía

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Tras Alcira Pérez insinuar que su hijo, el cantante Chyno Miranda, fue secuestrado luego de que este fuera trasladado del centro de rehabilitación Casa de Reposo Tía Panchinta a la clínica privada El Cedral, el fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela Tarek William Saab informó este lunes a través de su cuenta de Twitter que Pérez pudo visitar al intérprete de ‘Quédate conmigo’.

"#HOY #fiscal Aux 30NN del @MinpublicoVEN, se #trasladó a la Clínica el Cedral: donde #constató la presencia de la madre de Jesús “Chyno” Miranda: quien tuvo libre acceso a las instalaciones, iniciando dicha visita a las 2:00 p. m. y culminando a las 3:00 p. m.", escribió William Saab.

El funcionario explicó que el Ministerio Público solicitó al Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria realizar una "Inspección Higiénico Sanitaria a la casa de reposo Tía Panchita". Esto ocurrió debido a que luego de un allanamiento, en el lugar, fueron hallados "un objeto contundente forrado en tela, camisa de fuerza artesanal y cuerdas para atar".

En la asistencia a El Cedral, Alcira Pérez aseguró que encontró a Miranda "fumando y tomando café", lo que coloca al artista en una situación de vulnerabilidad ante una supuesta adicción a las drogas que habría comenzado por su novia, Astrid Falcón, por lo que entiende que su hijo debe tener su tratamiento en otro centro.

"No me gustó como está porque está fumando y tomando café, cosa que está prohibida para él (Chyno). Entonces, no, él (Chyno) no puede estar aquí (Clínica El Cedral), yo tengo que llevármelo en su momento debido, pero no puede estar aquí (Clínica El Cedral", expresó Pérez ante la prensa que la esperó a su salida.