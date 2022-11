Yubelkis Peralta se da fuerte golpe al resbalar en habitación de hotel llena de agua

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Los aguaceros que cayeron en República Dominicana entraron hasta en habitaciones de hoteles y en uno de ellos en Punta Cana la presentadora de televisiòn Yubelkis Peralta resbaló, sufriendo un golpe fuerte que la mandó a un hospital.

Ella misma lo contó: "Anoche me levanté a las 3:00 a.m. para ir al baño y la habitación me sorprendió llena de agua y resbalé, dándome un golpe muy fuerte en la cabeza, el cual me dejó medio inconsciente unos segundos y después con mucho dolor y un leve sangrado".

Luego agregó: "En el hotel de inmediato me enviaron un doctor a la habitación y luego me llevaron en ambulancia para hacerme los estudios de lugar para descartar cualquier trauma".

La comunicadora relató que "en la ambulancia iban haciéndome chistes para mantenerme despierta y estar constantemente monitoreándome, es muy importante en situaciones como éstas no dejarlo para mañana".

Peralta amaneció este sábado con un cuello ortopédico, pero se encuentra bien.

"Me hinché en el proceso, pero todo salió bien... llevaré mi cuello unos días hasta evaluar todo lo sucedido en mi cuello y mi columna".