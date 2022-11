Elvis Martínez: "Después de tantas malas noches, ganando 120 pesos, hoy en día puedo decir que he ganado"

Nayeli Reyes

Santo Domingo. RD

Elvis Martínez aprendió a cantar y entonar melodías escuchando la música del cantautor Ricardo Montaner. Luego, “El Camarón”, uno de sus sobrenombres, cantaba merengue, baladas y música romántica en un piano bar, hasta convertirse en el muchacho de los mandados de una agrupación bachatera. Y ahí cambió su destino, encontrando en ese ritmo su verdadera vocación para la música.

“Cambiaron las cosas en ese tiempo y tuve que entrar a una agrupación de bachata como manboy. Era el que cargaba los cables, las bocinas, los micrófonos y esas cosas”, relató, detallando que más adelante le dieron la oportunidad de hacer los coros de algunos temas.

El camino empezó a abrirse ante la posibilidad de que Elvis comenzará a cantar canciones de diferentes bachateros vigentes en esos años, ganándose a puro pulmón ser el vocalista principal de esa misma banda. Años después, en vista de lo bien que se le daba, el cantante decidió darle forma a su propio proyecto, con el que pronto cumplirá 25 años, tiempo en el que ha grabado diez producciones musicales.

“Decidí formar mi grupo como Elvis Martínez y gracias al público que me da la oportunidad de decir que después de tanto trabajo, sacrificio, malas noches, ganando 120 pesos dominicanos, hoy en día puedo decir que he ganado, aquí estoy y con muchos éxitos”, expresó.

La persona que más admira es su madre, quien le dio la vida y lo crió ante la ausencia de su padre desde que era muy niño.

El amor que su progenitora le brindó lo ha llevado a evidenciar en sus canciones su eterno amor, entrega y pasión por el género femenino a través del sonido de la guitarra.

Durante su época de inicio, en los años 90, los géneros que tenían mayor apogeo eran el merengue y el bolero. Sin embargo, siendo un joven, Martinez eligió la bachata como su instrumento.

“Siempre me he considerado un artista romántico y entendí que la bachata viene siendo familia del bolero, la balada… Como cantaba balada y la bachata era más movida, dije: - déjame irme por la bachata que tiene un sentimiento profundo también y tiene un ritmo bailable”, manifestó, agregando que decidió que entre tantos sonidos escogió hacer al mundo bailar sus bachatas “por el amargue y por lo natural que es a través del mensaje”.

De su nuevo álbum

Once canciones y una sola colaboración, “Veterana” con Prince Royce, es la novedad que presenta Elvis en “Mi Muchachita”, un disco con colores diferentes y arreglos musicales que intentan regresar al pasado.

“Quise volver a los años 98-99. Esas producciones que en su época se pegaron las diez canciones y llevaba por nombre Directo Corazón. Melodías más frescas, pero recordando el mensaje de la que sigue siendo la producción número uno de mi proyecto”, comentó en declaraciones a LISTÍN DIARIO.

“Mi Muchachita”, que igual es el primer tema, es un título que fue dado gracias a su hija Sancherley Martínez.

Martínez define su más reciente producción artística como “un abrazo al pasado y al presente”, con ritmos de hoy y líricas de ayer… pero para llegar ahí, necesitamos recorrer un arduo camino.

Oriundo de la provincia Duarte, específicamente de la ciudad de Jaya, San Francisco de Macorís, donde indica que agarró su primer micrófono, se define como un artista cien por ciento entregado y una persona que hace todo por encontrar su paz.

“Siempre hago hasta lo imposible por estar bien con Dios y con los mortales, porque no hay nada más bonito que vivir en paz”, definió en la entrevista con LISTÍN DIARIO.

Una pausa de 17 años sin entrar a estudio para un artista que siempre ha estado pegado podría significar la pérdida de la magia y el sello que hace que cada canción sea rotundamente aceptada, no obstante para el francomacorisano eso no parece ser un problema.

“He durado 17 años sin grabar, pero siempre todo sale bien porque las producciones son las que me dan ese tiempo sin grabar. Duran tanto pegadas que no me dan el espacio para hacer más”, refirió el artista.

Manteniéndose siempre al día, con los sonidos más frescos, el intérprete de “Directo al Corazón”, dice siempre trabajar pensando en el futuro.

“Desde el inicio profesional hice bachata urbana. Me he adaptado a lo que el público va exigiendo cada vez más… Con esta (Mi Muchachita) son diez producciones con éxitos por doquier que se escuche el género de bachata, siempre dejando algo para la próxima producción”.

El bachatero alega que para él “ha sido fácil caminar a través del tiempo, porque siempre ha tratado de darle a su público lo que está exigiendo”.

Conociendo bien su mercado, que va de los 18 a los 30 años, pero recibiendo un mayor impacto entre los adultos 35 y 40, sabe que quienes le escuchan han evolucionado junto a él y, por ende, lo que esperan escuchar.

Desde que empezó a ponerle música a sus sentimientos en el año 1998, Elvis le ha dado a su público canciones como “Maestra”, que afirmó siempre lo han mantenido en la cúspide.

“En mi carrera todo han sido picos, no hay ningún momento que yo pueda señalar de crisis. Mis 24 años de carrera han sido escalón tras escalón, pero nada difícil”, señaló el compositor con un sinnúmero de hits que le respaldan.

Retiro nunca

Lejos de pensar en retirarse, el icónico “Camarón” aseguró que “esa palabra nunca saldrá de su boca”, más bien reveló en exclusiva a periodistas de este medio que el próximo año celebrará por todo lo alto sus 25 años de carrera.

“La palabra retirarme saldrá de mi boca, porque la música yo la vivo. Soy un profesional, respeto mi trabajo, es el lugar de donde yo vine… Disfruto tanto lo que hago, ver al público cantar conmigo, sonreír conmigo, disfrutar… eso me hace sentir tan vivo, entonces prefiero coger el escenario como unas vacaciones”, explicó apasionado.

Asimismo, el veterano agregó que “si Dios lo permite”, una producción apoteósica verá la luz el año entrante, con grandes artistas invitados, para congratular sus 25 años como embajador de la bachata por el mundo.