“Luchen por sus sueños”, el legado que Víctor Erarte quiso dejar

Santo Domingo RD

El 21 de febrero del pasado año, el fenecido coreógrafo y diseñador dominicano Víctor Erarte, ofreció una de sus últimas entrevista al canal de Youtube “Carnaval en Santiago”, donde expresó que su interés era dejar de legado que siempre se luche por los sueños.

Bajo la conducción del presentador cibaeño Ney Zapata, Erarte narró el pensamiento que, según su testimonio, le daba el sentido a su vida.

“No soy de aquellos que piensan que por X o por Y hay que detenerse, no, hay que luchar por los sueños, siempre, siempre y siempre deben continuar por lo que quieren, y eso es lo que yo quisiera dejar como legado”, dijo el artista.

A pesar de que contó que es un mensaje que le gustaría dejar plasmado en todo el país, también lo dirigió específicamente al público de joven que durante años educó en el mundo artístico.

“A esos muchachos que durante tantos años vienen acompañándome, que han aprendido de mi los conocimientos que yo he podido ofertarle, que esto sirva de ejemplo para que en el futuro el carnaval se enriquezca, que yo entiendo que eso es a lo que más atención hay que ponerle, en educar esa generación que viene subiendo”, expresó Erarte.

Asimismo, durante el conversatorio el folclorista se definió como una persona amaba el arte, sobre todo cuando se trataba de las fiestas de Carnaval, producto de creció lo la alegría que caracteriza esa tradición dominicana.

“Como no amar el arte si yo nací en la calle Independencia esquina Escalarte, y esa esquina con el simple abrir la ventana de mi casa, ya yo tenía el carnaval de frente, celebrado en el parque Valerio, en el parque Ramfy y por ahí al doblar me quedaba el museo de don Tomas Morel, es decir que desde muy niño yo comencé a tener esa incidencia de lo que es el carnaval, sus personajes, eso fue creando en mi ese entusiasmo el cual hoy en día no me lo puedo despegar”, describió el también decorador dominicano.

Muerte

La noche del domingo encontraron muerto a Erarte, en un incidente que es investigado por la Policía Nacional.

El destacado folklorista perdió la vida en su residencia en Santiago en circunstancias aún no esclarecidas y con varios golpes.

La Policía Nacional informó que por el hecho hay cuatro las personas detenidas para fines de investigación, dos de ellos dominicanos, allegados al folclorista, y dos haitianos que trabajan en negocios cercanos a la residencia de la víctima.