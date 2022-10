Michel Camilo extraordinario en una noche de éxitos en su concierto a “Piano solo”

Santo Domingo, D.N.

Michel Camilo se reencontró la noche del sábado con su público dominicano, donde presentó una selección especial del repertorio de sus 24 álbumes discográficos.

En una noche de “Piano Solo”, una velada mágica, un artista entregado y un público ávido de disfrutar de los acordes del músico dominicano de talla internacional, durante casi dos horas Michel Camilo llenó el Teatro Nacional de buena música, entonando piezas como “Tropical Jam”, “A place in time” y “Take five”.

“Es un placer inmenso estar aquí y traerles algo que comenzó hace como 15 años, este solo piano a nivel mundial. Por muchos años me invitaban a hacerlo y yo me negaba. Incluyendo el mismo Carniegei Hall me llamó una vez y le dije: - no estoy listo todavía-. Es un lenguaje muy difícil, lleno de retos. La fantasía fluye, hay que dejarla fluir y espero que esta noche sea maravillosa y que todos la disfrutemos juntos. ¡Muchas gracias!”, dijo el artista tras sus primeras interpretaciones.

Bajo la producción de Vibra Productions, desde su primera interpretación, el público que llenó la sala Carlos Piantini lo recibió con aplausos y mantuvo una conexión con el artista tanto a través de sus canciones como de las anécdotas sobre su historia que compartió en la noche.

Con una innegable química con el público en cada una de las interpretaciones magistrales de solo piano, el repertorio continuó con “Song for my father”, “Alfonsina y el mar”, “Bésame mucho”, “My little suede shoes”, “No left turn”, “you and me” y “On fire”, además de un medley disfrutado y ovacionado por toda la audiencia.

“Caribe” fue el tema elegido para el gran cierre. El artista compartió con sus seguidores que tras esta presentación en su país parte a España, donde empezará en Las Palmas de Gran Canaria con un Solo Piano en el Teatro Pérez Galdós y luego se une al guitarrista flamenco Tomatito para realizar tres grandes conciertos dentro de los festivales de Jazz de Madrid, Barcelona y Girona estrenando en su repertorio de Dúo los tres movimientos de la importante obra "Concierto de Aranjuez" del Maestro Joaquín Rodrigo en versión de Dúo.