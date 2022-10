Rochy RD se desliga de la Alcaldía: limpia su entorno y no tiene relaciones comerciales con nuevos talentos

Nayeli Reyes

Santo Domingo, R.D.

El exponente urbano Rochy RD anunció este domingo el fin de sus relaciones comerciales con aquellos nuevos talentos que formaban parte de la llamada "Alcaldía", como le autodenominó a su círculo, declarando que entra en una nueva etapa de su carrera en la que pasa a dedicarse enteramente a sí mismo.

"En lo que respecta a la compañía ya eso no lo manejo yo, eso tratados con artistas lo maneja Waldo Calle, decidí llevar mi carrera bajo el manejo de Punto Music, no tengo que ver con artistas y me estoy dando un tiempo para dedicarselo a mi carrera", expresó el interprete.

Acompañado de su equipo legal, Aderly Ramírez, nombre de pila del urbano, alegó que tras el lío legal, por presunta agresión sexual a una menor de edad, en el que se encuentra envuelto, ha echo caso al llamado social y se ha decidido a limpiar su circulo profesional poniendo orden a todo en terminos legales y acarreando como media el disgustos entre algunos de sus allegados que laboraban sin contrato.

Ante la limpieza, el manejo artístico del “WaWaWa” a quedado en manos de la disquera “Punto Fijo”, excluyendo algunos de sus colaboradores que han quedando bajo la dirección de Waldo Calle revelando un grupo que “han estado colocando o incitando denuncias penales con intención de presionar y extorsionar para recibir un beneficio económico mayor al compromiso laboral real”.

“La compañía se divide y Punto Fijo se encarga solamente de Rochy, y Waldo Calle se encarga de todos los artistas que estaban en esta parte (en la Alcaldía) y esa lejanía con Rochy de gente que entendía que trataba directamente con él sus negocios, ha provocado problemas”, explicó José Martínez, abogado de cabecera del cantante.

Asimismo, Martínez agregó que el equipo ha sufrido inconvenientes del mismo tipo por los compromisos artísticos que tenía Aderly antes de sus meses de prisión preventiva y que no pudo cumplir.

El jurista aseguró que “nunca han negado la existencia de dichos compromisos, y los están cumpliendo en la medida de lo posible, sin embargo, solo pueden honrar los compromisos contratados directamente con el equipo del urbano”.

Aunado a eso indicó que diferentes empresarios del mundo artístico, “tratando de aprovecharse de la situación”, han estado exigiendo que se cumplan acuerdos pautados con terceros que no cuentan con la representación legal del rapero.

Fuera de La Alcaldía

Los controversiales urbanos Onguito Wa, envuelto en un reciente escandalo por supuestamente haber atropellado a alguien, y La Demente, con quien Rochy sostiene una relación amorosa y además fue señalada como su complice, forman parte de los exccluidos del circulo comercial del interprete de “Uva Bombon” debido a que trabajaban en La Alcaldía, más no tenían contrato laboral.

“Onguito trabajaba con él, pero ¿había contrato con Onguito? hay que formalizarlo, pero ya esto se va a formalizar con la compañía que va a manejar esto y así la misma Demente”, explicó uno de sus abogados durante una rueda de prensa organizada por el pilar del genero urbano.

Igualmente, agregó que “La Demente es una artista, pero los temas personales y comerciales son totalmente distintos, entonces con ella hay que formalizar porque no había contrato y lo hará con la otra compañía”.