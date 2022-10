Final de temporada de La Casa del Dragón da inicio a la Danza de los Dragones

En el primer episodio, el Rey Viserys le dijo a su hija Rhaenyra que es una ilusión del hombre creer que tienen poder sobre los dragones. Ahora, con este capítulo de cierre de temporada nos damos cuenta de que los Targaryen harán lo que sea por mantenerse en el poder.

HBO nos trajo 10 semanas de puro drama y tensión con esta serie que se sitúa 172 años antes del nacimiento la controversial Daenerys Targaryen.

La Casa del Dragón acaba de finalizar su temporada el día de ayer y deja un final abierto, donde se confirma que la historia de Rhaenyra y los Hightowers continuará antes de darle paso a otra época dentro de la dinastía Targaryen.

En este final de temporada, el tablero se le pone complicado a los negros (Rhaenyra y sus seguidores.

Desde Desembarco del Rey a Rocadragón llega Rhaenys Targaryen a traer la noticia la cual mueve la dinámica de este último episodio: el rey ha muerto y han coronado a su primer varón, Aegon.

A raíz de esto, el estrés que crece en Rhaenyra le provoca un aborto natural.

Pero todo esto que sucede en los pocos minutos que tiene el episodio, nos deja claro que no debe de haber tiempo para lamentar la muerte de un hijo, el propósito principal para ella es recuperar lo que le pertenece: el Trono de Hierro.

Daemon y Rhaenyra tienen un desarrollo estupendo; ambos comienzan a elaborar planes para su llegada a Desembarco del Rey contando con las manos de ayuda que la familia tiene en Westeros, luego de reconocer como heredera del trono a Rhaenyra Targaryen.

Pero no todo es color de rosa, ya que Corlys Velaryon da entender que ya no tienen a nadie de su lado, ya que Aegon fue coronado como rey frente a una audiencia en Foso Dragón.

Nada de esto inmuta a la hija de Viserys, por lo que decide enviar cartas a cada lord de Westeros para recordarles quién realmente debería estar sentada en el icónico Trono de Hierro.

Los hijos de Rhaenyra, Jacaerys y Lucerys, protagonizan esta misión de mensajeros, el primogénito fue enviado a Winterfell y al Valle de Arryn, el su segundo hijo a Storm End’s, cada uno de ellos en su dragón.

En este momento seguimos la travesía de Lucerys, al llegar a Storm End’s nos damos cuenta de que ha llegado demasiado tarde, ya que allí se encuentra Aemond junto a Lord Borros Baratheon.

Borros le dice que no vale la pena reconocer a Rhaenyra como heredera al trono ya que Aegon, además de haber llegado primero, le ha prometido riquezas durante su reinado.

Tras la negativa, Lucerys pretende regresar a su hogar, pero Aemond no quiere dejar las cosas así, advirtiéndole al heredero de Driftmark que tiene una deuda pendiente, refiriéndose al ojo que perdió un par de episodios atrás.

No obstante, Borros los detiene y ordena que bajo su techo no se derramará sangre, por lo que Lucerys sube en su pequeño dragón, Arrax, y alza su vuelo rápidamente a Rocadragón.

Sin embargo, este vuelo se pone tenebroso cuando el dragón viviente más grande del mundo, Vhagar, al mando de Aemond, llega a arropar la escena de tensión.

Arrax, desobedeciendo las órdenes del joven, le lanza fuego a Vhagar, por lo que este se enfurece y decide no tomar órdenes de Aemond, despedazando a Arrax y a su jinete Lucerys en el cielo.

La noticia de la pequeña disputa aérea llega a oídos de Rhaenyra Targaryen.

Aquí nos dejan claro que no importa qué acción tome esta mujer, ella solo querrá ver arder las personas que han traicionado los deseos de su padre y a ella.

Es así como se concluye esta épica temporada de La Casa del Dragón, para dar inicio a la épica Danza de Dragones.

“Then the storm broke, and the dragons danced.” #HOTDFinale pic.twitter.com/B0pNsc0PxS