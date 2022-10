El estigma de las "solteronas" o el aislamiento pandémico, en la sección experimental de La Cabina

Europa Press

Valencia

La Cabina, Festival Internacional de Mediometrajes de Valencia, acogerá en su quincena edición, del 8 al 18 de noviembre, 12 mediometrajes procedentes de España, Francia, Bélgica, Brasil, Perú, Alemania y Macedonia en la sección experimental y crítica 'Amalgama'.

Las proyecciones de 'Amalgama', en el Centre Cultural La Nau de la Universitat de València, abrirán la conversación sobre el estigma al que se ha sometido tradicionalmente en España a las mujeres que no contraen matrimonio ('Solteronas', Manuel Jiménez Núñez, España) y contarán dos experiencias de aislamiento durante la pandemia: la de una premiada artista de animación independiente en China ('My quarantine bear', Weijia Ma, Francia) y la de un hombre trans en Brasil ('Close to you', Cássio Kelm, Brasil).

La sección a concurso incidirá en otros problemas que enfrenta la comunidad LGTBIQ en el mundo, como la persecución con resultados mortales de los homosexuales en Chechenia ('Silent voice', Reka Valerik, Bélgica) y la organización de un desfile del orgullo gay a cargo de un grupo marginal LGTB apoyados por una estrella de cine transexual en un pueblo mexicano muy apegado a las tradiciones ('La vida es un carnaval', Fernando Colin Roque, Francia).

También se acercará al protagonista de la novela de George Orwell '1984' ('Character', Paul Heintz, Francia) y presentará una obra escénica y audiovisual que pretende indagar en la neurodiversidad a través de una relación fraternal ('El hombre ave y el robot', Inés Bullard, Perú), avanza la organización del certamen.

La explosión del flamenco en Francia

'Amalgama' incluirá este año el documental de los valencianos Alba Crespo y Antonio Barquero ('Allí en París', España), que explora la expansión del flamenco en Francia durante las décadas de los 70 y los 80 a través del relato del productor de conciertos Miguel Vallecillo Mata, que trabajó con Camarón de la Isla, Enrique Morente y Aurora Vargas.

Otro de los trabajos de esta edición será el la directora macedonia Teona Mitevska, autora de 'Dios es mujer y se llama Petrunya' (2019), ganadora de dos premios en la Berlinale y del Lux del Parlamento Europeo. Su nuevo proyecto, que competirá en La Cabina, se titula 'Makedonium' y es un trabajo híbrido experimental en colaboración con los artistas contemporáneos Hristina Ivanoska y Yane Calovski.

Completarán la lista de mediometrajes seleccionados en 'Amalgama' el film de Julie Nguyen Van Qui 'Barataria' (Francia), ganadora del premio en Sheffield DocFest 2021; 'Retreat' (Alemania), de Anabela Angelovska que ha pasado por la Berlinale y por el Sarajevo Film Festival, y 'Se essa rua fosse minha' (Brasil) de Julia Lea Toledo quien fue ganadora del Porto Femme International Film Festival.

La Cabina está organizado por el Aula de Cinema de la UV, con la colaboración de Cultura de la Generalitat, las concejalías de Acció Cultural y Recursos Culturales y la Diputación de Valencia, con el patrocinio oficial de Caixa Popular.