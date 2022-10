Un rosario de canciones románticas y flamencas desde el Teatro Nacional

Yudelka Domínguez

Santo Domingo, RD

Como si el escenario que rodea la sala principal del Teatro Nacional Eduardo Brito ha sido siempre su casa, por donde transita en confianza y libertad, Rosario Flores se movía de un lado a otro con bulería y alegría, la noche del sábado, mientras interpretaba algunos de sus nuevos y viejos temas.

“Gracias a esta tierra tan bonita que siempre me recibe con los brazos abiertos y tan llenos de amor”, decía Flores pasadas las 9:02 minutos de la noche, hora que salió al plató interpretando la canción “Te lo digo todo y no te digo na”, nombre usado para este tour 2022.

Aunque durante las primeras seis canciones el público se notaba un poco tímido al escuchar temas como “Mariposas blancas sobre el Jardín” lanzado en 2021; “Yo me niego” del 2013; “Gloria a ti” dado a conocer en 2016; “Al son del tambor” de este 2022, todo cambió cuando se escuchó la primera melodía de “Cómo quieres que te quiera”.

En la sala que acoge a unas 1,500 personas y que se encontraba repleta, al unísono se escucuchó un grito de aprobación para luego pasar a acompañar,como si se tratara de un gran coro a la interprete de “Buscaré otro amor”.

“La verdad que la vida me ha regalado muchas cosas muy bonitas, me dio la ilusión y el sueño de ser artista, siempre quise ser artista, siempre quise cantar y bailaros, la verdad es que me ha dado una familia muy grande, el arte para nosotros es nuestra respiración así que desde aquí, a todo el mundo, desde arriba, desde el último, gracias por sentirme, gracias por dejarme ser artista, gracias por dejarme expresar”, dijo Flores para luego arrodillarse y besar el escenario como muestra de respeto y agradecimiento a República Dominicana.

Con 30 años de carrera artística Rosario Flores sabe perfectamente la importancia de compartir el protagonismo en el escenario, haciendo que quienes le acompañan demuestren sus destrezas. La artista permitió en dos ocasiones que sus coristas invadieran la sala con sus talentos y su fuerza musical, haciendo especies de introducciones a las canciones.



De igual forma, dos de sus músicos quienes también son bailadores profesionales de flamenco, servían entre una canción y otra para demostrar que la danza gitana es uno de los bailes con más estilo y hermosos que existe.

A las 9:56 minutos Rosario del Carmen González Flores, nombre real del artista dejaba atrás el conjunto de pantalón y blusa negra con que empezó el concierto para dar paso a un enterizo rosado con negro y unas botas largas también rosadas mientras se escuchaba “Estoy aquí”.

Entre una canción y otra algunas de las personas rompían la “compostura” que exige el Teatro Nacional para vocear “guapa, hermosa, te amo, entre otros piropos”.

“Algo contigo”, “Te quiero, te quiero”, “Oye primo”, avisaban que el concierto casi estaba llegando a su final.

A las 10:21 de la noche se escuchaba decir a Rosario Flores “adiós Santo Domingo”, para finalmente cerrar a las 10:26 cuando salió del escenario luego de presentar a su banda.

Sin embargo, el público no estaba conforme, pedía otra canción sin moverse de sus asientos, exigiendo entre aplausos y “otra” que Flores vuelva a aparecer.

La melodía de “No dudaría” puso al público de pies.

Entre coros a todo pulmón y bailes, los presentes en la sala Eduardo Brito aprovecharon cada minuto que duró la canción “Meneito” y “Queremos marcha”, para cantar y bailar lo que el espacio permitía.

A las a las 10:46 y luego de un “nos vemos pronto” Rosario Flores salió del escenario y fue seguida por los músicos que le acompañaban.

Sepa más

La artista interpretó 17 canciones .

El artista dominicano Manerra fue la persona encargada de abrir el espectáculo de Rosario Flores.