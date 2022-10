Taylor Swift se vuelve oscura y eléctrica en su nuevo álbum "Midnights"

"Todo en mí cambió como la medianoche”, confiesa Taylor Swift a la mitad de su último álbum, el acertadamente llamado y malhumorado “Midnights”. Es un momento en la eléctrica "Midnight Rain" que encuentra a la letrista Swift en su mejor momento, recordándote su habilidad incomparable para hacer que cualquier emoción se sienta universal.

El coro de la canción comienza: "Él era sol, yo era lluvia de medianoche". Y continúa: “Él lo quería cómodo, yo quería ese dolor. Quería una novia, yo estaba haciendo mi propio nombre. Persiguiendo esa fama. Se quedó igual”.

Luego, esa letra: "Todo de mí cambió como la medianoche". El sonido se siente experimental para Swift, comenzando con su propia voz reducida artificialmente a un tono casi irreconocible. Está entre los sonidos más interesantes del álbum, un ritmo indie-pop que recuerda al trabajo de su productor Jack Antonoff en “Melodrama” de Lorde, pero también fresco y cautivador.

Las palabras de la canción, de Swift y Antonoff, son constantes y detalladas, pero no distraen, lo que te permite sumergirte en el ritmo, fluir y sentirlo con ella.

