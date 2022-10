Jenn Quezada pierde bebé: "Dios lo quiso así y acepto su voluntad aunque con mucho dolor"

Redacción de entretenimiento

Santo Domingo, RD

La mañana de este martes la presentadora Jenn Quezada arrojó a sus más de un millón de seguidores un emotivo video donde contó que la criatura que esperaba.

Fue a través de cuenta oficial de Instagram donde la joven compartió un video donde le contaba la noticia del embarazo a su madre, quien fue la primera persona en saberlo, según lo descrito por Quezada.

“Perdí mi bebé, este fue el primer video que hice cuando supe la noticia de que estábamos esperando un bebé, así reaccionó mi familia cuando mi esposo y yo le dimos la noticia todos estábamos muy felices y contentos pues hace tiempo ya que estábamos buscando tener un baby”.

La instagramer aseguró que desde que supo de su embarazo empezó a cuidarse más, reduciendo las actividades de noche, pero seguía trabajando porque se considera una mujer muy activa.

“En las últimas tres semanas me han visto muy ausente e en las redes en muchos casos subiendo TBT y obviamente ya no me estaban viendo en el trabajo nocturno que estaba haciendo esto debido a que empecé a sentirme un poco mal y requería cuidados más intensos para la salud del bebé y la mía”, añadió.

Sin embargo, Quezada afirmó que se sentía cada vez peor y como resultado de eso perdió al bebé que desde hace un tiempo anhelaba tener.

En su publicación que ya lleva unas 300 mil reproducciones explicó la razón por la cual decidió hacer público la noticia.

“Decido hacerlo público para que no haya ningún tipo de especulaciones al respecto, mi bebé era un bebé deseado buscado y tanto yo como mi esposo estábamos felices con la llegada de nuestro bebé.

Para concluir el mensaje que compartió añadió que, “Dios lo quiso así” y acepta su voluntad aunque “con mucho dolor”.