Humberto Zurita acepta su noviazgo con Stephanie Salas

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo RD

Humberto Zurita está por salir de su estado civil de viudo. El actor mexicano confirmó que anda locamente enamorado de su compatriota Stephanie Salas, dándose ambos una segunda oportunidad en el amor.

“Lo único que yo te voy a decir es: la amo, punto. ¿Ok? Listo. Lo demás, ustedes ahí escriban lo que quieran, digan lo que quieran”, expresó Zurita al programa de Maxine Wooodside.

Tras semanas de rumores, fue la propia madre de la actriz y cantante, Sylvia Pasquel, quien hace unos días había filtrado comentarios afirmativos sobre el romance.

El actor mexicano, de 68 años, enviudó el 26 febrero de 2019 cuando su esposa y madre de sus dos hijos (Sebastián y Emiliano Zurita), la argentina-mexicana Christian Bach, murió a los 59 años.

Los fans de Zurita tenía tiempo pidiéndole que volviera a rehacer su vida amorosa, pues a pesar de que ha mostrado gran respeto por la memoria de la madre de sus hijos, la vida en soledad no era muy de su agrado para su querida estrella.

Tras su confesión amorosa, Humberto Zurita aclaró a los medios que no está dispuesto a compartir su vida personal con el mundo, debido a que para él ese tipo de temas son exclusivos, poniendo un alto a futuros cuestionamientos que sean sobre su nueva pareja, ya que no responderá nada más.

“Son cosas personales que no me interesa hablar, eso es todo, y tú como periodista sabes cómo abordar, una de sus compañeras me dijo eso, ‘Es que yo los vi’, y por qué no me preguntaste en el momento, te perdiste la nota”, comentó Zurita.

Zurita es conocido por "Alguna vez tendremos alas" (1997) y otras telenovelas, o en series como “La querida del Centauro” y “La Reina del Sur”, junto a la actriz Kate del Castillo, asì como películas, entre ellas “Bajo la Sal” (2008), del director Mario Muñoz.

Stephanie Salas, de 52 años, es “nieta favorita” de la última diva del Cine de Oro mexicano (Silvia Pinal), y es madre de la influencer Michelle Salas, a quien procreó hace 33 años con el cantante mexicano Luis Miguel.