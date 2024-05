El Alfa habla sobre las razones de su retiro y pide perdón a Rochy RD

Durante entrevista realizada en su residencia de la ciudad de Miami con los chicos de Alofoke Radio Show, El Alfa, aprovechó las cámaras y micrófono para pedir disculpas públicas a su colega, Rochy RD, admitiendo que no supo valorar el éxito surgido de la canción grabada juntos en el 2023.

Como muchos recordarán, ambos artistas grabaron el éxito musical "¡Que vivan los pobres, que vivan los ricos!", actualmente con más de 33 MM de vistas en YouTube, pero, pese a que tenía 15 días #1 en RD y en el top 10 de varios países en Latinoamérica y USA, El Alfa aceptó la solicitud de Braulio Fogon para grabar y lanzar la canción "Doggy, Doggy", audiovisual que eclipsó inmediatamente el tema con Rochy, situación que decepcionó a éste último

Dijo: "Yo no le debo nada a Braulio. Entiendo que no me manejé de la manera correcta. Admito que Rochy me calló la boca. Él me llamó en esos días y me dijo: ‘Maestro, yo lo que quería era hablar directamente con usted, en mi entorno solo me dice que usted me utilizó". "Yo manejé mal la canción, ese tema con Rochy tenía apenas dos semanas, y era número uno. La culpa no es de Braulio, sin querer acepté grabar y le fui más leal a Fogon que a Rochy. Durante nuestra conversación telefónica yo le pedí disculpas de corazón, y una vez más lo hago aquí, comentó El Alfa.

Sobre ese tema concluyó diciendo: "Braulio es una persona al que le tengo mucho cariño y respeto, lo único que desearía es que tenga más disciplina cuando tenga en sus manos un micrófono".

Nueva gira y retiro en el 2025

La gira titulada El Mejor del Planeta visitará 17 ciudades de Estados Unidos comenzando el martes 10 de septiembre en Salt Lake City, Utah, concluyendo el domingo 8 de diciembre en Washington DC. Entre las ciudades más destacadas donde actuará se encuentran Dallas, Chicago, Miami y Atlanta.

"Gracias a los latinos por todo su apoyo, los tickets se están vendiendo de manera rápida. Esta gira definitivamente superará las anteriores en la puesta en escena", comentó El Alfa.

Una de las grandes novedades del artista urbano es la ratificación de su retiro en los escenarios para diciembre del 2025, tal y como lo dijo por primera vez en el 2021 durante la fiesta de su boda y su post reciente en Instagram. "Son 17 años en la música. Yo lo que quiero es estar con mis hijos en las Bahamas, en paz y tranquilidad", comentó.

Sobre las declaraciones de Musicólogo

Recientemente el artista urbano Musicólogo comentó que en la industria musical le tienen más respeto a Rochy que al Alfa. Al respecto respondió: "¿Cuándo me han visto a mí exigiendo respeto? A mi no me interesa que me respeten, solo me interesa personas específicas, yo solo me enfoco en mi vida".

El artista asegura que entre ellos dos nunca ha pasado nada que de la apertura a enemistad entre ambos. Simplemente no se hablan desde hace mucho tiempo, sin una razón específica.

Sobre Don Miguelo

Dijo: "Una vez (en la pandemia) él me envió un tema, pero por coincidencia yo estaba trabajando en una canción. Lastimosamente Miguelo me dijo que si no era en ese momento que se olvidara de eso".

A pesar de ese detalle dice que ama y respeta mucho a Don Miguelo, y que sigue todo su trabajo.

No necesito que me escriban:

Pese a las críticas de su entorno, de que su creatividad en la música a disminuido por estar en otros asuntos laborales, Alfa se autodenomina el mejor en la pluma dentro de su línea musical, con 150 canciones escritas por él mismo, y pese a su estable estatus dentro de la industria, no desea que otros les escriba ni una sola estrofa, ya que, considera que con el talento se nace y no pretende cambiar su metodología creativa.

México se encamina a dominar la música urbana

El Alfa afirma que desde hace un tiempo están naciendo grandes cantidades de talentos en la música urbana en diferentes ramificaciones dentro del género, por lo que, considera que es el país llamado a liderar fenómenos urbanos teniendo como marco de referencia a Peso Pluma.

Bad Boys 4

El dominicano se encuentra feliz de ser parte de una de las sagas en películas de acción más emblemáticas del mundo policiaco en Hollywood. "Tonigth" es el sencillo principal y parte del soundtrack (banda sonora) de Bad Boys 4 junto a Backy G y los Black Eyed Peas, grupo que trabaja por tercera vez al lado de dominicano.

Bad Boys 4, también conocida como Bad Boys: Ride or Die o Bad Boys: hasta la muerte, se estrenará en los cines de Estados Unidos el 7 de junio. La película es la cuarta entrega de la franquicia y la secuela de Bad Boys for Life (2020).