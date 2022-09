Montaner habría demandado a psicóloga que lo criticó por besar a su hijo en la boca

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

El cantautor nacionalizado dominicano Ricardo Montaner habría tomado acciones legales contra una psicóloga, con quien discutió a principios de años en redes sociales, por analizar una foto en la que besa a su hijo Ricky en la boca, cuando tenía siete años.

La psicóloga Florencia Rodríguez denunció que recibió una demanda por daños y perjuicios por parte del artista.

Rodríguez publicó un video en su cuenta de TikTok donde asegura que el hecho “una amenaza legal”, y que el artista la “agrede, por su condición de mujer”.

La psicóloga comentó: “En realidad nunca tuvimos contacto (…) a mí me llega directamente la demanda por daños y perjuicios cuando no hubo comunicación previa, si él en algún momento me hubiera manifestado que no quiere que se hable sobre el tema yo lo hubiera respetado”.

La mujer dijo que aunque no sabe en qué va a quedar la supuesta demanda, es un intento de silenciarla por ser mujer.

“No sé en qué va a quedar esta demanda. Solo sé que es un intento más por silenciar a las mujeres y a los profesionales de la salud”, agregó.

Todo inició cuando Rodríguez analizó en su cuenta de Twitter, una foto que publicó el patriarca de los Montaner en enero del 2022.

En la fotografía en cuestión, el intérprete de “La cima del cielo” aparece besando a su hijo de 7 años, lo que la argentina calificó como una posible conducta abusiva. Por la misma vía, y tras la insistencia de sus seguidores, el artista reaccionó enfático: “Busca ayuda psicológica urgente”.

“También busca pareja y ten hijos, construye una familia… Luego de todo eso, me vuelves a psicoanalizar”, escribió Montaner.

Hasta el momento el multipremiado artista no se ha referido al tema.