Coolio, interprete de "Gangsta's Paradise", muere a los 59 años

Redacción Digital

Santo Domingo, RD

Artis Leon Ivey Jr., conocido artísticamente como “Coolio” falleció este miércoles a los 59 años de edad, según informaciones del mánager del artista, divulgadas a través de medios internacionales.

De acuerdo con las publicaciones que develan la perdida, el famoso interprete de rap, popular por éxitos musicales como "Gangsta's Paradise", "c u when you get there" y "fantastic voyage", habría perdido la vida producto de un paro cardiaco.

Supuestamente el rapero estadounidense se ausento de una reunión en casa de un amigo para dirigirse al baño y tras la tardanza le salieron a buscar, encontrándolo tirado en el suelo.

“Coolio” saltó a la fama en los años 80 pero no fue hasta 1995 cuando se popularizó con el tema "Gangsta's Paradise", que apareció en la película "Dangerous Minds".

La referida canción llegó a ocupar la primera posición dentro del top 10 de lo más escuchado en Spotify.