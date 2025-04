Antonio Espaillat tras tragedia en el Jet Set: “Yo estoy aquí y yo voy a dar el frente a todo”

El empresario Antonio Espaillat, gerente del Jet Set, aseguró que dará el frente y “no irá a ningún lado”, ante la tragedia ocurrida el pasado 8 de abril en la discoteca que al momento ha dejado un saldo de al menos 232 víctimas mortales.

Espaillat aseguró que quisiera hacer muchas cosas, que no ha podido siquiera empezar a accionar, pero que se mantendrá al frente de las investigaciones y hará todo lo que este a su alcance.

“Cuantas cosas quisiera yo hacer que no he podido siquiera empezar, pero lo importante es que yo estoy aquí y yo voy a dar el frente a todo, yo no voy para ningún sitio y todo lo que esté a mi alcance yo lo voy a hacer”, dijo al ser entrevistado por la periodista Edith Febles, en el programa de televisión El Día, que se transmite por Telesistema 11 cada mañana.

El empresario señaló que en los últimos días ha sostenido conversaciones con las familias de los seis empleados del lugar que fallecieron, así como con familiares de algunas víctimas que se han acercado.

En ese sentido, aclaró que la noche de la tragedia contaba con unos 25 empleados, de los cuales algunos solo prestaban servicio como camareros por ese día.

Sostuvo que las conversaciones que ha sostenido con las familias de sus empleados han sido de apoyo y de brindarles seguridad de que los apoyarán y se involucrarán en los que le sea pertinente.

En cuanto a las familias de las victimas, dijo que ha hablado con unas tres familias, dos de ellos de personas fallecidas y un herido. Indicó que estas familias no han contemplado acción legal en su contra y han conversado sobre cómo de la mano poder ayudar a familias.

Era su vida

Espaillat expresó además estar afectado emocionalmente por la tragedia, sin poder dormir y con un dolor “muy grande”, por todas las perdidas.

“Lo primero que yo quiero decir es que yo tengo un dolor muy grande y que lamento en el alma todas las pérdidas, nunca hubiera querido que esto pasara jamás, yo desde que esto paso no he tenido vida y yo mismo quiero saber qué paso”, dijo.

Agregó que para él y su familia, el Jet Set lo era todo y que nunca llegaron a imaginar que una tragedia de esta magnitud podría llegar a ocurrir en el espacio creado por su madre cuando apenas tenía seis años.

“El Jet Set fue nuestro sustento, fue nuestro todo, usted no se puede imaginar el dolor que nosotros llevamos, la impotencia de vivir una circunstancia como la que estamos viviendo, nunca nos imaginamos y nunca habíamos estado preparados para lo que estamos viviendo. Entiendo sobremanera el dolor de todo, cómo no va a doler que uno pierda un ser querido”, manifestó

A la fecha en contra de Espaillat se han presentado al menos cuatro querellas formales de parte de familiares de las víctimas mortales del colapso.

La tragedia de la discoteca Jet Set ocurrió la madrugada del 8 de abril de 2025, cuando colapsó el techo del establecimiento mientras se realizaba una fiesta amenizada por el merenguero Rubby Pérez. Este desplome dejó un saldo de 232 fallecidos confirmados, según informaron las autoridades dominicanas.

Entre las víctimas fatales se encontraba el propio Rubby Pérez, y la gobernadora de Monte Cristi, Nelsy Cruz, quien también falleció tras resultar gravemente herida en el colapso. Además, alrededor de 189 personas fueron rescatadas con vida, aunque varias permanecen hospitalizadas con pronóstico reservado.

El colapso ha dejado una conmoción nacional y un duelo de seis días decretado por el presidente Luis Abinader, durante el cual se realizaron múltiples homenajes y actos religiosos en memoria de las víctimas. La zona del desastre, conocida como la "zona cero", ha estado llena de velas, flores y retratos en honor a los fallecidos.

Las autoridades iniciaron una investigación formal para determinar las causas del colapso, a cargo de la Dirección General de Persecución y la Fiscalía del Distrito Nacional bajo supervisión de la Procuraduría General de la República. Se espera que la investigación forense tome alrededor de tres meses. Familiares de las víctimas, como Zulinka Pérez, hija de Rubby Pérez, han manifestado su intención de demandar a los propietarios de la discoteca.

El desplome del techo de Jet Set se considera las tragedias más grande en la historia reciente del país, con un impacto profundo en la sociedad dominicana y en la comunidad artística, dado que el evento contaba con la presencia de figuras reconocidas del merengue y del deporte.