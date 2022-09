Empieza el rodaje de Berlín, el spin-off de La Casa de Papel

La plataforma de Netflix confirmó que 'La Casa de Papel' contará con, al menos, un spin-off sobre Berlín, uno de sus personajes más icónicos.

"Para entender su final hay que empezar desde el principio. En 2023 llega el spin-off de Berlín", comunicó la app de películas, series y documentales, en una publicación en redes sociales, acompañada de imágenes del personaje, al que da vida en la ficción el actor Pedro Alonso.

Asimismo, según las informaciones ofrecidas en la cuenta oficial de Twitter de la producción española, la nueva precuela saldrá a la luz a mediados del 2023.

“Berlín vuelve para vivir una auténtica historia de amor y robos”, de esta forma “La Casa de Papel” oficializó la noticia

El final de la serie, el 3 de diciembre

Mientras tanto, según han avanzado los creadores de la serie en una rueda de prensa, los cinco últimos episodios de 'La Casa de Papel' llegarán a Netflix el próximo 3 de diciembre y estarán cargados de "adrenalina y muchos giros" pero también ahondarán en el aspecto más "sentimental y emocional" del Profesor, Denver, Lisboa, Estocolmo y el resto de la banda.

