Así sucedió el aparatoso accidente de Eugenio Derbez

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

El comediante mexicano Eugenio Derbez reapareció en redes sociales para contar cómo sucedió el accidente que le provocó estar sedado durante días y por el que tiene 20 tornillos en un hombro.

El actor narró que el aparatoso accidente pasó mientras estaba disfrutando con su hijo un juego de la realidad virtual.

“Me encanta la adrenalina. Estuve en un río lleno de cocodrilos haciendo videos y no pasó nada. Esa noche regresando a mi casa, mi hijo me dijo que jugáramos a la realidad virtual. De repente tuve este accidente estúpido”, contó.

El actor de “No se aceptan devoluciones” contó que en los últimos meses no ha parado de trabajar y cree que lo que le pasó fue por algún motivo para que tome una pausa en su agitada agenda.

“En el momento en el que tropiezo, la realidad virtual me hizo creer que caía desde el edificio. No sé qué moví y me tropecé; me caí con todo mi peso sobre el codo y empuja al hueso, el húmero, y se me sale el hueso. Ahí supe que tenía una fractura muy seria”, explicó.

“Dije que fuéramos rápido al hospital, empecé a gritar porque no aguantaba y decidieron anestesiarme. El doctor me dijo que no podían operarme porque había sufrido cinco fracturas grandes y 10 pequeñas”

"Por los fuertes dolores me han tenido sedado", dijo el artista de 61 años con un aparente esfuerzo para poder hablar.

Su esposa, la también actriz Alessandra Rosaldo contó detalles de la cirugía a la que fue sometido y la que lo mantendrá en recuperación durante seis meses o un año.

Derbez, de 60 años, es quizá el comediante más conocido de México, y en televisión se ha destacado en series como “XHDRbZ” y “La familia P. Luche”. El actor es también fundador de la productora 3pas Studios.

El actor, quien actualmente vive en Los Ángeles, California, tiene cuatro hijos: Aislinn, Vadhir, José Eduardo y la más pequeña, Aitana, de ocho años de edad, fruto de su matrimonio con su actual pareja, Alessandra Rosaldo.

Eugenio ha participado en distintos programas semanales como "Cachún cachún ra ra!" y "¡Anabel!". Posteriormente, en 1993, realizó su primer programa de sketches llamado "Al derecho y al Derbez", donde interpretó personajes como Armando Hoyos, Julio Esteban, El Diablito, Eloy Gamenó y el superportero.

Más adelante, Derbez creò "La Familia P. Luche", producida por Televisa desde 2002 y hasta 2012, donde participó con actores y actrices como Consuelo Duval, Regina Blandón, Luis Manuel Ávila, Miguel Pérez, Barbara Torres y Dalilah Polanco.

El comediante también ha incursionado en el mundo del cine y ha aparecido en varias películas.