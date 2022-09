Manuel Medrano conquista a Santiago con su "Eterno tour"

María Tejada Lorenzo

Santiago, RD

Con los gritos a todo volumen y una gran propuesta musical en vivo, el colombiano Manuel Medrano logró conquistar con su concierto "Eterno Tour" las más de 2 mil personas que se dieron cita ayer en el Parque Central de Santiago.

La espera valió la pena, pues luego de tres horas esperando al protagonista de la noche, el reloj marcaba las 11:18 cuando Medrano, con su guitarra en mano, un atuendo negro completo con una chaqueta fucsia y unas gafas, fue recibido por la algarabía de sus fanáticos con la canción "Tengo que llegar a tiempo". "Soy Manuel Medrano y he venido desde Colombia a cantarle a todas las nenitas", fueron los palabras de bienvenida del artista oriundo de Cartagena.

El intérprete de 34 años continuó con algunas de su repertorio como "Más Allá", "Si pudieras" y "El swing de la propuesta", las cuales eran coreadas a todo pulmón por sus fanáticos.

"Me dijeron que las dominicanas botan fuego. ¿Es eso verdad chicos? Díganme, que lo vamos a comprobar ahora", comentó el cantante al momento de presentar la canción "La mujer que bota fuego", acompañado de un juego de luces amarillas y naranja, humo, pirotecnia e imágenes en la pantalla que hacían alusión al fuego.

"Una y otra vez" fue la siguiente en su repertorio, con la que los fans cada vez más se les notaba la inspiración y algunos incluso el romance, pues comenzaban a abrazar a su pareja del lado y a dedicarle las canciones de Medrano.

Una propuesta de matrimonio también fue presenciada en el concierto, momento cuando el artista latino felicitó a la pareja de enamorados y luego aseguró que "las dominicanas le gustan", al anunciar la melodía "Me gustas", perteneciente también a su álbum Eterno.

El coqueteo fue el instrumento que utilizó Medrano para comunicarse con su público, pues algunas veces se escuchaba al artista decir que las dominicanas le encantaban y que está "derretido por ellas".

"Klk Santiago, ustedes son el final. Tengo que decir que las dominicanas son calientes, miren cómo me tiene esta tierra. Estoy feliz, no tengo nada de qué quejarme. Gracias por estar aquí, son gente muy buena y bella, gracias por recibirme con mucho amor. Desde lo más profundo de mi corazón. Saben que lo digo de manera muy especial y no solo por decir", enfatizó.

Inmediatamente le siguieron canciones como "Mi Otra Mitad", "Esta noche", "Cielo", "Donde nadie pueda ir", "Allá" y "Hace Tiempo", esta última anunciada con el mensaje de que cuiden a sus parejas y que no se "duerman" con eso.

De igual forma, interpretó "Sin saber por qué" y "Yo solo nado contigo", mientras que el público pedía el éxito "Bajo el agua", que tiene más de 500 millones de visualizaciones en YouTube, con la que complació a su público cantándola. Además de "Cuando Te Pensaba" y "Hay Una Luz Dentro De Tí".

Finalmente, el reloj marcaba casi la 1:00 de la madrugada cuando el "eterno enamorado" cerró su show con broche de oro con una de las canciones más esperadas y coreadas de la noche, se trató de "Afuera del planeta", que con una perfecta interpretación en vivo con su banda sonora, y con confeti, humo y pirotecnia, culminó el espectáculo que "sin dudas fue de gran satisfacción" para los presentes.

Artistas invitados El espectáculo inició a las 9:30 de la noche cuando el dúo de la casa Martox se adueñó del escenario siendo los teloneros del evento.

Los santiagueros interpretaron varias canciones de su repertorio, entre ellas "No es normal", "Debajo del sol", "Sin Rodeos", "Pasajero", Pausa" y un cover de "Amapola" de Juan Luis Guerra, recibiendo aplausos y buena aceptación por parte del público.

Posteriormente, los solos de guitarra y batería se presenciaban cuando la agrupación dominicana de música alternativa y pop-rock Solo Fernández subió a tarima, donde cantaron algunas de sus canciones como "Contraste", "Comollegamosaquí", "Error", entre otras.

"Gracias al equipo de Manuel Medrano por darnos este espacio. Ojalá que les encanten estas canciones que son de nuestra autoría", agregaron los intérpretes.