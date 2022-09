En la próxima generación de comedia americana hay un dominico-cubano: Marcello Hernández

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

La próxima generación de comedia americana ha sido anunciada. Antes del estreno de la temporada 48 de "Saturday Night Live" (SNL), el 1 de octubre, la exhibición de sketches de comedia de larga duración presentó a cuatro nuevos miembros del reparto.

Molly Kearney, Michael Longfellow, Devon Walker y Marcello Hernández (comediante dominico-cubano, residente en Miami) se han unido al elenco.

Las nuevas incorporaciones llegan tras la salida de Pete Davidson , Kate McKinnon , Aidy Bryant , Kyle Mooney, Alex Moffat, Melissa Villaseñor y Aristotle Athari.

“La pandemia interfirió con el orden nacional de las cosas”, dijo el creador y showrunner Lorne Michaels sobre los cambios recientes, según Deadline.

"Hubo un vínculo; la gente se acercó mucho. Cuando hicimos esos shows en casa, podías ver el departamento de todos, dónde y cómo vivían. Hubo una intimidad y conexión entre la audiencia y el grupo. No podía imaginar que pudiéramos trabajar sin todo ese equipo, así que seguimos adelante”", expresó Michaels.

Antes de la temporada 48, que se estrenará con tres shows consecutivos, aquí está la primicia sobre Marcello, un comediante dominico-cubano.

El sitio web oficial de Marcello lo cataloga como “un comediante, escritor y actor cubano/dominicano.

Fue seleccionado como 2022 Just For Laughs New Face”.

La biografía también dice que abrió shows para ex alumnos de SNL como Jim Breuer y el difunto Gilbert Gottfried, así como para Mark Viera, Tim Dillon y más.

“Ha tenido más de 10 apariciones en Acceso Total de Telemundo y 6 in the Mix de NBC. Actualmente se presenta en fechas selectas de giras con Tim Dillon y clubes en la ciudad de Nueva York”.

Marcello, quien nació un 19 de agosto, se graduó de la Universidad John Carroll en 2019 con una licenciatura en Emprendimiento y Comunicación, Televisión y Guión, y trabajó en Accidental Comedy Festival y Hilarities en Pickwick & Frolic, ambos en Cleveland, antes de regresar a su ciudad natal de Miami.

A partir del anuncio de SNL , Marcello tenía más de 344,000 seguidores en TikTok y 27,000 seguidores en Instagram.

Su Instagram muestra que tiene una hermana, que sin duda sintonizará para ver a su hermano mayor hacer su debut que no está listo para el horario de máxima audiencia.

Además, su IG muestra que le gusta la pesca, el golf y la familia.