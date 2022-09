Jatnna Tavárez: cómo cambió de la arquitectura y la abogacía a la comunicación

Lourdes Aponte

Santo Domingo. RD

Amada en el público dominicano y con más de 35 años de trayectoria comunicacional, Jatnna Tavárez no tenía como su norte profesional la comunicación, mas ésta fue su destino final, hasta el sol de hoy, hace ya 37 años.

“El Señor ha sido muy bueno conmigo, me ha puesto las cosas más importantes de mi vida como un regalo, yo fui estudiante de arquitectura por tres años primero y luego me cambié a derecho, estudiando derecho recibí mi segunda llamada para integrarse al mundo de la comunicación, ya doña Milady del Cabral había intentado hacer contacto conmigo y yo no estaba en el país, cuando la llamé me dice ella: - mira, es para que trabajes en televisión”, pero a mí jamás me había pasado por la mente”, contó con nostalgia en su visita a Listín Diario.

Un segundo acercamiento de parte de Milady del Cabral, motivación de su madre y amigas, más un examen final fue la combinación perfecta para que hoy en día Tavárez sea de las figuras más prominentes de la televisión dominicana.

“Tres años después y estudiando para un parcial en casa de mi amiga Luchy Marte, Doña Milady me llama por segunda vez y me dice: - te quiero mañana a las 7 en Rahintel, para que comiences a trabajar-; yo amanecí estudiando, no tuve chance de ir a cambiarme a mi casa, así que una de las mujeres me prestó una cartera, otra los zapatos, fui al canal y hasta el sol de hoy, desde marzo de 1985”, contó Jatnna.

Al ser abordada de cómo estas tres profesiones tan distintas le habían ayudado con la comunicación, respondió.

“Me han ayudado muchísimo, o sea, el conocimiento nunca abunda y aunque yo por ejemplo no me dedico al derecho, me gusta mucho todo lo que tenga que ver con ello, pero yo soy de la que digo bien hecho o no se hace y sí que me ayudó mucho. De arquitectura hago mi planito, si me pongo, pero el derecho si te ayuda más porque el derecho demanda mucha cultura general, mucho leer, muchos aspectos económicos que tienen que estar muy claros, pero sí, el derecho te impone tú ser sumamente deductiva”, explicó entre risas.

Después vendría una etapa importante en los inicios de su carrera y estuvo relacionada a Freddy Beras Goico (fallecido en 2010).

“El Gordo”, como le llama cariñosamente, fue su maestro y mano amiga en los medios de comunicación. De sus manos, ganó notoriedad en el país.

Jatnna llegó a Color Visión para quedarse. Es su casa profesional desde hace tres décadas. Allí se mantiene cada domingo con su propio programa, pero sus inicios en el 9 fueron en las noticias, como lectora en el noticiario.

“Yo hacía noticias y también estaba en Hoy Mismo, entonces yo dejo Hoy Mismo, pero llega un momento en que ya yo me sentía que estaba como estancada, nada más haciendo la noticia, porque yo quería ser periodista, yo no quería sentarme a leer lo que otros escribieron para mí, yo quería haber generado”.

Su explicación: “Ó sea, había que ser un palo tieso y no es cierto, al contrario, uno genera mucha más empatía con la gente cuando eres así, porque somos seres humanos y por eso emprendí a otro tipo de periodismo, todo gracias al Gordo, a mi Freddy, que me enseñó todo y fue mi gran escuela de comunicación”, con los ojos iluminados dijo Jatnna.

En la misma línea, Jatnna hizo remembranza de que en sus inicios como lectora de noticias fue criticada por enviar mensajes de amor y paz a su público.

“Oye qué pasó, mi noticia, escribir mi noticia, formar parte de ella y vivirla, eso era lo que a mí me gustaba, pero en aquella época era - toma lee; yo recuerdo que yo quería decirle a la gente al finalizar el noticiero: - señores, un abrazo muy grande, le mando besos, nos vemos mañana--, y lo hice una vez y me mandaron a buscar y me dijeron: - usted no trabaja aquí para estar mandando abrazos a nadie, así se pierde la credibilidad”.

+ Historias

En medio del conversatorio realizado en Listín Diario, las preguntas de los periodistas más jóvenes de la redacción remontaron a Jatnna a su época de reportera. La historia que más tocó su corazón fue la de Doña Guillermina Puig Subirá y su poema a su hijo fenecido en la lucha de Constanza, Maimón y Estero Hondo de 1959.

“Yo empecé en una época romántica, mucho más romántica. Recuerdo que el 14 junio se estaba conmemorando algo en Constanza, no recuerdo qué, pero fui a la casa de doña Guillermina Puig Subirá, y ella era una escritora y poeta dominicana, su hijo Johnny, fue de esos jóvenes soñadores, que lo arriesgaron todo, hasta su vida en aras de la libertad y se fue de aquí que emigró para venir con la expedición de los jóvenes que llegaron y ella tenía la habitación guardada tal cual Johnny la dejó cuando él se fue y ella le escribió un poema hermoso, que se titulaba 'Yo no te quería un héroe', ya sabes tú, madre al fin (eso la marcó para siempre)”.

Jatnna también resaltó que en su tiempo de “novata” se necesitaba de más creatividad manual.

“Yo no quería que eso fuera así tirado, sino que quería escenificar un túnel del tiempo, y no sabía cómo hacerlo y lo que se me ocurrió fue tirar papel para simular el humo y ahora ustedes con un botón tiene 700 efectos especiales”, especificó la oradora.

Los tiempos difíciles no son una excepción a la norma, y la veterana comunicadora también pasó por ellos en algún momento, pero sin dejar que éstos la amedrentaran, convirtiéndose en una fuerza para avanzar.

“Ha habido muchos, pero si pones las cosas en una balanza, siempre te vas a quedar con lo mejor y lo peor que te haya podido ocurrir lo vas a capitalizar como un aprendizaje, mi lema es que yo no pierdo, gano o yo aprendo, porque de eso se trata la vida, tú no puede ir por ahí regurgitando penas, yo he batallado mucho, pero hubo una época en 2005, creo que fue, donde hubo una crisis en la televisión, que los que sobrevivimos fuimos suertudos y ese fue un año fuerte, yo recuerdo que el 2004 yo decía que el próximo domingo sería el último y tuve que hacer una reestructuración en mis proyectos, pero con esto no soy un fenómeno, esto le pudo haber pasado a cualquiera que tenga actitud firme ante la vida, que sepa levantarse y sacudirse las rodillas, porque son muchos los trancazos que uno se da”, argumentó Tavárez.

Para finalizar el enriquecedor conversatorio con periodistas de Listín Diario, Jatnna Tavárez extendió unas palabras para las jóvenes presentes.

“Es esta la verdadera juventud, me encanta verlas así empoderada, nunca permitan que el miedo las paralice, jamás lo hagan, luchen siempre, pero no luchen en contra de nadie, no pierdan su tiempo en eso, luchen a favor de ustedes mismas, de dar pasos hacia delante cada día, de lograr de que no haya frustraciones, hay puertas que se cierran en cantidad, pero sigan tocando", manifestó.

A seguidas puntualizó: "O si no, ustedes tienen una gran ventaja, pueden diseñar su propio puerta, ahora tienen herramientas y recursos impresionantes, que le permiten hacer de todo, todo en la vida es difícil, pero mi propósito tiene que superar muchísimas cosas difíciles, este siglo que estamos viviendo es el siglo de la creatividad”.