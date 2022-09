Cardi B se declara culpable de dos cargos menores y deberá cumplir 15 días de servicio comunitario

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

La rapera de origen dominicano Cardi B se declaró culpable dos cargos menores; asalto en tercer grado e imprudencia temeraria a dos hermanas en un club de striptease en Queens hace tres años por supuestamente acostarse con su esposo Offset.

Belcalis Marlenis Almánzar, nombre de pila de la artista, tendrá que realizar 15 días de servicio comunitario y mantenerse alejada de las dos hermanas que agredió.

“Parte de crecer y madurar es ser responsable de tus acciones. Como madre, es una práctica que estoy tratando de inculcar en mis hijos, pero el ejemplo comienza conmigo. He tomado algunas malas decisiones en mi pasado que no tengo miedo de enfrentar y reconocer. Estos momentos no me definen y no reflejan quién soy ahora. Tengo muchas ganas de superar esta situación con mi familia y amigos y volver a las cosas que más amo: la música y mis fans”, dijo la estrella de la música.

Cardi arrojó una pipa de agua y dos botellas de champán a dos hermanas camareras y ordenó a su equipo que las atacara por supuestamente acostarse con su esposo rapero, Offset, indicó el New York Post.

La rapera compareció ante el tribunal con dos coacusados, quienes también se declararon culpables de sus papeles. Los tres acordaron mantenerse alejados de las dos víctimas.