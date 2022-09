Estos son los ganadores de los Premios Emmy 2022

AP

Los Ángeles, Estados Unidos

Lista de parcial de ganadores de los Premios Emmy 2022, otorgados el lunes por la Academia de las Artes y Ciencias Televisivas.

Serie de comedia: “Ted Lasso”.

Serie de drama: “Succession”.

Actor, serie de comedia: Jason Sudeikis, “Ted Lasso”.

Actriz, serie de comedia: Jean Smart, “Hacks”.

Actor, Drama Series: Lee Jung-jae, “Squid Game”.

Actriz, serie de drama: Zendaya, “Euphoria”.

Serie limitada o antología: “The White Lotus”.

Serie de variedades y tertulia: “Last Week Tonight with John Oliver”.

Actor, serie limitada o película hecha para TV: Michael Keaton, “Dopesick”.

Actriz, serie limitada o película hecha para TV: Amanda Seyfried, “The Dropout”.

Actor de reparto, serie de comedia: Brett Goldstein, “Ted Lasso”.

Actriz de reparto, serie de comedia: Sheryl Lee Ralph, “Abbott Elementary”.

Actor de reparto, serie de drama: Matthew Macfadyen, “Succession”.

Actriz de reparto, serie de drama: Julia Garner, “Ozark”.

Actor de reparto, serie limitada o película hecha para TV: Murray Bartlett, “The White Lotus”.

Actriz de reparto, serie limitada o película hecha para TV: Jennifer Coolidge, “The White Lotus”.

Reality o competencia: “Lizzo’s Watch Out for the Big Grrrls”.

Programa de humor y variedades: “Saturday Night Live”.