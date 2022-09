"No dejes de mirarme" en Netflix por si alguien busca rehacer su vida

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

¿Eres de los que quieren rehacer sus vidas aunque el mundo se esté cayéndose a pedazos? "Never Look Away" ("No dejes de mirarme") es esa historia para ver en Netflix este fin de semana.

Más de tres horas de metraje que empiezan como un melodrama clásico y acaban como una telenovela es lo que presenta el alemán Florian Henckel von Donnersmarck, en el que el realizador ha querido adentrarse en la "creatividad humana".

Tras sorprender con su ópera prima, "The Lives of Others" (2006) -Óscar al mejor filme en lengua no inglesa- y decepcionar con la americana "The Tourist" (2010), Henckel presentó una mirada a la historia de su país con "Never Look Aay", una película llena de giros, reencuentros y estereotipos que no ha sido bien recibida entre los cinéfilos.

Protagonizada por Paula Beers, Tom Schilling y Sebastian Koch, la película cuenta la historia de un pintor, desde su niñez en la Alemania nazi hasta su huida de Berlín del este en busca de su libertad como artista.

Una película llena de vicisitudes para los protagonistas, como suele ocurrir en las telenovelas, con personajes muy honestos y otros tremendamente malos, que traza un retrato de Alemania a lo largo de varias décadas con una ambientación muy cuidada.

Y que centra su discurso en la libertad artística y de expresión.

Con los crímenes cometidos por los nazis como telón de fondo, el realizador encontró una forma de "contar la memoria" alemana.

La película se estenó en 2018 en el Festival de Venencia y formó parte de diversas premiaciones en Europa, aunque la distinción más importante fue cuando fue seleccionada para representar a Alemania en los Premios Oscar de 2019, en donde participó como Mejor Película de Habla No Inglesa.

Sinopsis

En la Alemania Oriental de la posguerra, un joven artista, Kurt Barnert, analiza sus aspiraciones personales y expectativas en medio de la situación política apremiante de su país. Mientras estudia conoce a Ellie, una compañera sensible y talentosa que también tiene dudas sobre su posición en la sociedad actual.

Poco a poco se van enamorando, complementando sus ideales y preocupaciones, permitiéndose alejarse de las opresiones a las que se enfrentan; sin embargo, el profesor Seeband, un reconocido médico y docente del país, padre de Ellie, se encuentra consternado por la elección de su hija por su nuevo amante.

Convencido de que Kurt es un obstáculo y un peligro en el desarrollo de Ellie, Seeband toma la determinación de destruir, a como de lugar, la relación. Pero a medida que se acerca el enfrentamiento final entre Seeband y Kurt, el descubrimiento de un antiguo crimen ocurrido décadas atrás, involucra el destino de ambos y las consecuencias que deben pagar.