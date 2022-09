"Hoy no me puedo levantar" revive los éxitos de Mecano en un musical de ensueño

Yasmel Corporán

Santo Domingo, RD

Eran las 8:40 de la noche cuando se abrió el telón de la sala principal del Teatro Nacional y dio inicio un alucinante viaje musical a la década de los 80.

La obra teatral "Hoy no me puedo levantar", ofreció en su noche de estreno un recorrido por los éxitos que forjaron la carrera del emblemático grupo español de rock, Mecano.

Durante aproximadamente tres horas, el público quedó eclipsado por un espectáculo enfocado en la juventud y el escabroso camino que debe recorrer para ganarse la vida siendo artista.

El hilo argumental de la pieza teatral, ambientada en la España de los años 80, se centra en la vida de los mejores amigos Mario (José Guillermo Cortines) y Colate (Javier Grullón), quienes se mudan a Madrid con el sueño de formar una banda musical, y las aventuras afortunadas y desafortunadas que viven para alcanzarlo.

Jugando minuto a minuto con las emociones de los espectadores, la producción de José Llano supo hilvanar las canciones del grupo Mecano con las historias de los personajes de la pieza.

Además de retratar el romance, la alegría y el entusiasmo que daba la música a los jóvenes en esa época, también retrató con delicadeza varios temas tabúes para la década, entre ellos el abuso de las drogas y el sida.

"Hoy no me puedo levantar" es una pieza que no se conforma con ser un viaje en el tiempo sino que también y es un trampolín de emociones.

La fecha del estreno de este musical es un guiño a la popular canción de la banda española titulada "El 7 de Septiembre".

Hits de la agrupación española como "Aire", "Cruz de navajas", "Quiero vivir en la ciudad", "Me cuesta tanto olvidarte", "Hijos de la luna", "Mujer contra mujer", "Laika", "Un año más" y "La Fuerza del Destino" formaron parte de la puesta en escena, entre muchos otros.

También contó con un elenco estelar de nueve actores, una parafernalia de escenografías y más de 20 bailarines.

Faltando unos treinta minutos para la medianoche, una ovación de aplausos adornó el momento en que los actores hacían reverencia en la sala que, en su primer día, exhibió un lleno absoluto.

Gran parte del público adulto logró durante la puesta en escena, revivir el legado de Mecano, mientras que los más jóvenes, pertenecientes a otra generación, se volvieron fanáticos del repertorio musical de la agrupación.

El musical

Desde su estreno en España, en el año 2005, el musical "Hoy no me puedo levantar" ha sido galardonado en múltiples ocasiones.

La popularidad de esta producción, la llevó a cruzar fronteras y a presentarse en los escenarios teatrales más importantes de México.

República Dominicana es el tercer país donde se estrena el original de Nacho Cano.

Elenco

"Hoy no me puedo levantar" cuenta con las actuaciones estelares de José Guillermo Cortines, Akari Endo, Pamela Sued, Karla Fatule, Javier Grullón, Zeny Leyva, Irving Alberti, Juan Luis Espinal y JJ Sánchez.

La puesta en escena se presentó por primera vez en el país bajo la producción de José Llano, la dirección general de la maestra María Castillo y la dirección musical de Junior Basurto Lomba.

La dirección de coreografía estuvo a cargo de Natalie Bordos. Mientras que la dirección vocal recayó sobre Paola González.