Manny Cruz antes de ser estrella de merengue salía a distribuir sus discos en las discotecas

Nayeli Reyes

Santo Domingo, RD

Manny Cruz no borra esos momentos en los que, en sus intentos de ser quien es hoy, andaba sin inversionistas ni equipo de trabajo repartiendo sus discos entre discotecas de toda la ciudad capital. Su sacrificio, entrega, trabajo duro y persistencia en su vida artística terminaron haciéndole el hueco a la roca que resultó ser una concha de la que afloró la perla que hoy representa este orgullo dominicano por el mundo.

Estrenando su nuevo tema “De Lunes a lunes”, a ritmo de merengue, y con colores que solo pueden parecerse a él, hoy es un ejemplo de que cuando se quiere, se puede, viéndose al lado de artistas a los que solía admirar.

“Antes veía a todos los merengueros… veía a Eddy, Juan Luis, Sergio, Don Johnny y ser ahora mismo uno de sus colegas es algo increíble”, refirió en su visita a Listín Diario.

“Todavía me sorprendo mucho al ver el trato y recibimiento de la gente”, comentó Manny, quien vive con mucha humildad una de las mejores etapas de su carrera musical, la que afirma explosionó con su tema “Sabes enamorarme”.

“Todo empezó con Sabes Enamorarme. Ese fue el inicio. Otras canciones anteriores habían funcionado muy bien, pero con esa yo siento que di un giro de 180 grados”, relató. Sin embargo, el camino hasta convertirse en un reconocido representante de nuestra música típica ha sido más largo que corto y eso le ha permitido a Emmanuel disfrutar cada paso de gloria, de los que resultó la admirable transición de pasar “de aplaudir a otros artistas a ser el aplaudido”.

“Todo ha sido paso por paso, escalón por escalón y ha tardado mucho más, pero lo he saboreado… No cambiaría nada de mi trayectoria porque eso me ha hecho la persona que soy hoy”, sostuvo el intérprete de “Santo Domingo” mientras recordaba con emoción los sentimientos que experimentó al ser galardonado hace poco como padrino de la “Parada dominicana en Nueva York”, donde alguna vez asistió en calidad de público.

De Aura a solista

Su etapa en Aura fue significativa. A su llegada al grupo, con el éxito que representó en el sector juvenil dominicano, su nombre empieza a sonar. En la agrupación las presentaciones en fiestas de quince años y esta conexión le ayudó en su propuesta como solista. Ya de eso hace seis años cuando Javier Grullón, José Julio Sánchez (JJ) y él anunciaron la separación de Aura.

Su proyecto personal empezó a tomar matices diferentes cuando a su salida del grupo Aura llegan las presentaciones en bodas y sus nuevos ritmos y letras empiezan a ser atractivos para la población más amplia, sobre todo hombres que querían enamorar a sus parejas a través de un tema en particular.

“Ya con Aura había una base de fans sólida… Pero, ya ‘Sabes Enamorarme’ me conectó con mucha gente, sobre todo esas parejas que se empezaron a enamorar o que estaban en proceso de bodas… y yo veía que los hombres, los varones, se me acercaban y yo dije: - espérate, aquí está pasando algo”, explicó.

Con el auge de la música urbana y lo que actualmente significa en el mercado del entretenimiento internacional, no hubiera resultado extraño que la versatilidad y talento de Manny Cruz inclinaran por ahí su sonido. Sin embargo lo que para muchos si ha resultado sorpresivo es verle convertido en un emisario de la música típica dominicana.

Con el corazón en la mano, el intérprete refiere que indistintamente de que sea la bachata, la salsa o cualquier otro género musical, el que pueda estar en su mejor momento, su corazón igualmente habría elegido latir a ritmo de merengue.

“Uno debe seguir lo que tenga en su corazón, sea a lo que sea que tú te dediques. Lo que sea que uno haga, uno debe ser feliz. No lo veo como un negocio, no pienso en números, no pienso en nada. Hubiese sido otro género el que esté en su momento, aun así me iba a inclinar por el merengue porque es lo que yo he sentido desde chiquito”, dijo.

A su vez, Cruz ve con absoluta admiración su propio éxito, y la forma en la que es abrazado su proyecto, ante los posibles pensamientos de la decadencia del género que representa.

“Que yo haya empezado este proyecto y sea de merengue y que esté pasando todo esto conmigo, lo hace doblemente especial”.

Embajador de la patria

Para Manny Cruz, cada una de sus canciones tiene su toquecito que las hace únicas, pero indica que una de sus más especiales es, sin lugar a duda, “Santo Domingo”.

Ese merengue no podría ser descrito como algo más que “una profesión de amor por su patria”, y en calidad de viajera, ha recorrido toda Latinoamérica atrayendo nuevos enamorados hacia la tierra en la que llueve café.

“Viví mucho tiempo fuera de aquí y eso me hizo amar más mi patria. Andaba con mi bandera en el celular, en la mochila, en mi llavero, la pintaba en todos lados y aunque en ese tiempo yo no escribía, pero me gustaba mucho el merengue y yo pensaba: wow si yo logro algún día poder escribir, me gustaría hacerle una canción a mi tierra”.

Según explica Manny, para él lo más especial de la canción, que ha sido un absoluto éxito, es encontrarse con dominicanos fuera del país que por razones ajenas tienen mucho tiempo sin volver, y que le digan “wow esa canción me trajo tantos recuerdos”.

Asimismo, el embajador de la azul, blanca y roja, asegura que es una gran satisfacción que extranjeros que nunca han venido aquí conozcan nuestras raíces a través de él y se interesen por venir.

“Peruanos que me siguen, colombianos, que me escribían wow que hermosa tu tierra, me gustaría algun dia poder ir... qué chulería tan grande que con la música, con lo que me apasiona, yo pueda ser un pequeño embajador de mi tierra”, dijo el merenguero.

Un ejemplo a la niñez

Han pasado dos febrero desde el estreno de “Santo Domingo” y desde entonces, la patria ha sido galardonada con la voz de Manny Cruz en actividades, sobre todo escolares, en honor al heroísmo que significa nuestra independencia.

“Cada febrero ver todos esos colegios, ver los niños como se visten de mi, es algo increíble… sobrepaso grandemente todas mis expectativas”, indicó el artista

Además, entiende que el tipo de mensaje que proyecta esa canción sirve de ejemplo a la propia niñez, inculcando valores patrios.

“Eso hasta a los mismos niños les despierta el amor a su patria, a su tierra, que es muy importante en cada ser humano”, afirmó en la visita a Listín Diario.

Su nuevo merengue

Manny Cruz es de esos que se involucran en cada parte del proceso de una canción y no es sorpresa que “De Lunes a Lunes”, a un mes de su estreno, sea todo un éxito. El tema logró escalar entre las tendencias y ya cuenta con más de 2.4 millones de reproducciones.

El tema que logró escalar entre las tendencias y que cuenta con más de dos millones de reproducciones, es una composición de Nacho y The Masters que trae nuevos sonidos al merengue que define a Manny.

“Siempre trato en los arreglos de respetar mucho lo que es el patrón del merengue. Mis merengues tienden a ser quizás un poquito más tradicionales que otros merengueros de la nueva escuela, sin inyectarle elementos pop o un poquito más actuales”, explicó.

En esta nueva entrega de su talento, en capitaleño expresó que trató de arriesgar un poco más y hacerlo un poquito más moderno y funcionado, aunque siempre con esencia del merengue.