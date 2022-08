El controvertido beso de Bad Bunny a su bailarín

Bad Bunny no solo es tendencia por convertirse en el primer latino en ganar “Artista del Año” MTV Video Music Awards (VMAs), sino también porque el cantante se besó con dos de sus bailarines, una mujer y un hombre, en la transmisión de los premios.

El artista, quien recogió su premio desde el Yankee Stadium en el segundo concierto en ese escenario, interpretaba su tema “Tití me preguntó” cuando besó a dos de los integrantes de su cuerpo de baile. Primero a una chica y luego a un chico.

El momento del beso se ha viralizado en redes sociales y los usuarios comparan al multipremiado artista con Madonna y Britney Spears, mientras que otros opinan que Benito Antonio Martínez lanzó un mensaje de diversidad y de romper estereotipos.

El intérprete de “Neverita” se convirtió en el primer artista de habla no inglesa en alzarse con el premio “Artista del año” y lo dedicó a su cultura.

"Lo llego diciendo y siempre lo creí desde el principio, que yo podía llegar a ser grande, que yo podía llegar a ser una de las estrellas más grandes del mundo sin tener que cambiar mi cultura, mi lengua, mi idioma, mi jerga", manifestó Bad Bunny.

Sobre el particular enfatizó: "Yo soy Benito Antonio Martínez de Puerto Rico pa’l mundo entero. ¡Gracias!”.

Los premios Video Music Awards (VMA) a los galardones musicales más veteranos de la cadena MTV, se entregaron esta noche en Nueva Jersey.

Bad Bunny también estaba nominado en la sección de mejor vídeo latino, que se llevó la brasileña Anitta con su canción "Envolver".

Además de su participación musical y el premio a “Artista del Año”, el puertorriqueño tenía otras tres nominaciones a los VMAs: “Mejor Vídeo Latino”, “Canción del Verano” y “Álbum del año”.

El galardón “Álbum del año” se lo llevó el británico Harry Styles con “Harry’s House”.

Por otra parte, el rapero Jack Harlow se alzó con el premio “Canción del Verano” con “First Class”.

This is not a drill!!! @sanbenito just took over Yankee Stadium with a ?????? performance of "Titi Me Pregunto"! #VMA pic.twitter.com/hLOX260xGD