La reacción de Elvis Crespo sobre el video de “Neverita” de Bad Bunny

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Bad Bunny lanzó el video de “Neverita”, un tema que se desprende de su más reciente álbum “Un verano sin ti” y el clip es en homenaje al éxito de los 90´s,“Suavemente” de Elvis Crespo.

“En honor al mejor vídeo de todos los tiempos”, dijo el Conejo Malo sobre el audiovisual, que ya suma más de cinco millones de visitas en YouTube.

Por su parte, Crespo reaccionó al video diciendo que le gustó mucho y le encantó ver al artista urbano incursionando en el mambo.

“Me gustó muchísimo, me encantó, me gustó a Bad Bunny en el mambo, en el personaje, que es un artista de estos tiempos con ese arraigo, que use algo inspirado en mi arte, eso me hace sentir muy agradecido. Muy humildemente le doy las gracias a él y a su equipo de trabajo, por haber considerado esa parte de la historia, como lo es el vídeo de ´Suavemente´”, dijo el merenguero en su cuenta de Facebook.

Agregó: “A Benito gracias, que le deseo mucho éxito en su carrera, que Dios lo bendiga, que sea un muchacho juicioso, que se disfrute el momento, pero sin dejar de ser él, que me parece que va por buen camino. El instinto me lo dice, que es un muchacho muy humilde y muy sencillo”.

Bad Bunny recreó el video de “Suavemente” tanto que lo subió con una resolución máxima de 480p.

En las redes sociales fue tendencia y los memes no se hicieron esperar.

Desde que el artista boricua lanzó el álbum “Un verano sin ti” el pasado mayo no ha dejado de romper nuevos récords.

Durante las 24 primeras horas desde el lanzamiento el disco se convirtió en el artista con más reproducciones a nivel global con 183 millones de reproducciones y, en una semana, consiguió que Un verano sin ti fuera el disco con más reproducciones en una semana de toda la historia de la plataforma Spotify.

Desde los inicios de su carrera el talento y concepto de Bad Bunny han catapultado su éxito hasta la cúspide del estrellato artístico a nivel internacional, convirtiéndolo en un importante icono al que precede la idea de que todo lo que toca lo convierte en hit mundial.