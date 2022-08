Musicólogo: “Ser infiel es parte de mi esencia”

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

“Ser infiel es parte de mi esencia”, es lo que dice el artista urbano Musicólogo a la pregunta si puede llegar a ser un hombre fiel.

El cantante, quien recientemente se separó de la instagramer Ana Carolina tras casi siete años de relación, dijo que la infidelidad es algo con lo que viene luchando desde hace años.

“Yo me estaba analizando ya que estoy tranquilo en casa y realmente me di cuenta que ser infiel es parte de mi esencia. Es algo que vengo luchando desde hace años con eso y no puedo, ya yo tiré la toalla”, dijo en el programa “De extremo a extremo”.

“Ser infiel es Musicólogo”, aseguró Ygnacio Alberto Santiago, nombre de pila del rapero.

En ese sentido, expresó que la infidelidad fue una de las causas de su ruptura con la modelo, ya que al inicio de la relación le fue infiel varias veces (ocho, según Ana Carolina), aunque después cambió, ya era muy tarde cuando quiso “reivindicarse”.

El coach de “The Voice Dominicana” dijo que será un “alma libre” de ahora en adelante porque no quiere hacerle daño a nadie y ya no soporta que le estén sacando en cara que es un “maldito”.

Se recuerda que el pasado mes de julio, la pareja decidió poner fin a su relación mediante un comunicado.

Ana Carolina explicó que fue una decisión basada en el amor y el respeto que se tienen y pidió la discreción y respeto tanto a la prensa como a sus seguidores, respecto a esta separación que se dio hace varios meses y así evitar especulaciones.

Del mismo modo, Ana Carolina aclaró que el divorcio no se debe a una infidelidad y confirmó que ya no le dará una nueva oportunidad a Musicólogo, negando así cualquier posibilidad de reconciliación y aseguró que no fue por infidelidad de parte del artista.

La relación de Musicólogo y Ana Carolina estuvo en boca de todos tras ella asegurar que el intérprete de “Limonada coco” le había sido infiel ocho veces.

Aunque aclaró que las ocho infidelidades que le descubrió al artista fue en los primeros años de relación: “A mí me pegaron ocho cuernos sí, es verdad, pero al principio de la relación, los primeros dos años”.