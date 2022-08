Critican a Aleks Syntek por decir que le gustan las mujeres naturales: “No me gusta que se pongan busto falso"

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

El cantautor mexicano Aleks Syntek está recibiendo muchas criticas después de decir que no le gustan las mujeres operadas y que las prefieres sin maquillaje y naturales.

“A mí me gustan las mujeres naturales, con poco maquillaje; no me gusta que se produzcan, no me gusta que se pongan busto falso o se pongan nalgotas. Que estén todas buenotas, que se inyecten la boca, ¡híjole no! Nada de eso me gusta. Me gusta la belleza natural”, aseveró el artista en el Pedro Prieto.

El video se compartió en TikTok y se ha viralizado a tal grado que el intérprete de “Sexo, pudor y lagrima” fue tachado de machista.

El cantante dijo que las mujeres se ‘contradicen’ respecto al movimiento feminista y a la forma en la que piden que paren la violencia, pues aún apoyan a reggaetoneros que hacen música misógina y que promueve la violencia hacia su mismo género.

“En esta época hay mucho abuso contra la mujer... pero por otro lado, esa misma mujer que se queja de eso, está perreando y ama la música misógina de los reguetoneros, entonces ¿qué está pasando? Ah pero me dejas mi libertad sexual y vamos a perrear ...estás diciendo que se respete y al mismo tiempo te gusta el perreo y que cosifiquen a la mujer a través de una canción ¿dónde está la congruencia?”, comentó.

“Solo vine a decir por si estabas con el pendiente que a nosotras nos gustan con cabello natural”, “Ah, caray. Yo pensé que le gustaban los adolescentes”, “No me gusta que se pongan chinos falsos, me gustan con entradas naturales”, son algunos de los comentarios de los internautas en las redes sociales.