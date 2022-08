Madre denuncia en "El Informe con Alicia Ortega" al actor dominicano Andrés Castillo de acosar a su hija de 14 años

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Una madre española denunció en el programa "El Informe con Alicia Ortega" al actor dominicano Andrés Castillo de acosar a su hija de 14 años con la promesa de participar en una película con el actor estadounidense Mark Wahlberg.

La mujer, que no reveló su nombre, aseguró a “El Informe” con Alicia Ortega (Color Visión, canal 9), que conoció a Castillo en un evento de trabajo donde estaba con su hija y después de ese momento el dominicano le escribió por Instagram para hacerle la propuesta de interpretar un papel en una cinta.

Según contó la madre, quien también es actriz, Castillo invitó a su hija, de 14 años, para participar en un supuesto casting. Sin embargo, le instó a que fuera sola sin la compañía de sus padres.

En los audios de las varias llamadas que le realizó el actor dominicano a la menor, se le escucha invitarla a su casa en la noche siempre insistiendo que vaya sola y que no le comente nada a sus progenitores y aunque quedó de enviarle el supuesto guion al día siguiente, nunca lo hizo.

“Yo voy a estar aquí hasta las 11:00 lo que yo no quiero es que ella tenga una mala impresión, pero al mismo tiempo yo nunca recibo padres. ¿entiendes? Entonces no quiero que se mal interprete, si tienes que pedir permiso para ir algún sitio pues tú lo pides y tú vas y tu regresas, pero si hay que venir con equipos yo no los voy a recibir, mi asistente que es una mujer ella tampoco puede. Entonces si no puedes tú me dices y yo te mando el guion otro día”, invitó Castillo a la menor.

La denunciante destacó que al pasar el tiempo el actor era más insistente; e incluso insistiendo a la joven a que salga sin autorización de su casa o que mienta sobre el lugar donde estaría.

“La película es muy privada, la película es de Paramount Pictores. Esta gente no son dominicana, son americanos, de estudios de Hollywood, son gente muy, muy, muy jodona”, se le escucha decir al actor durante una de las llamadas.

Castillo, quien era panelista del podcast “Lenguas calvas”, supuestamente le ofreció un papel a la menor de ser la hija de Mark Wahlberg y por el que recibiría varios miles de dólares.

El actor, según la grabación presentada en "El Informe·", le dijo a la menor que en la película tendría un papel importante junto al actor estadounidense, pero la periodista Alicia Ortega confirmó con la empresa encargada de casting para el proyecto “Arthur the King” dijo que Castillo participó como actor extra en marzo de 2021 y la filmación culminó en el mismo año.

También que no existe el supuesto proyecto que Castillo proponía a la menor y no hay nada agendado para el 2023.

Esto sucedió en mayo y la madre de la menor de 14 años, puso la denuncia en la Fiscalía de Violencia de Género del Distrito Nacional.

De acuerdo al programa televisivo, la madre decidió romper el silencio sobre la el tema debido a que han pasado varios meses y no ha recibido respuesta de las autoridades.