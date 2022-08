Andrés García insiste en que se va "más rápido que de carrera" de este mundo

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Andrés García tiene la muerte entre ceja y ceja. “Me voy rápido”, fueron sus palabras en una nueva entrevista que sigue las anteriores en los que ve cerca su despedida de este mundo.

“Siempre he sido echado para adelante, pero la verdad que ahorita ya, hablando la neta, yo creo que me voy rápido, porque ya son muchos meses de mucha diarrea, que te va debilitando, y cada vez comes poquito para no provocar la defecación. Y coma lo que coma, ahí vas a los diez minutos al baño. Estoy pensando que ésta es la buena, ya me va a tocar irme rápido”, expresó.

García, de 81 años, fue entrevistado por Gustavo Adolfo Infante, quien viajó a la casa de Acapulco del protagonista de Pedro Navaja, reportó el portal Infobae.

El veterano actor mexicano, nacido en República Dominicana, vive desde hace varios años en su casa de Acapulco, donde ahora lo cuida su esposa Margarita.

El histrión lleva meses ofreciendo detalles íntimos sobre su vida y su carrera, confirmando que trabaja en una segunda biografía autorizada

García ya tiene el libro titulado "El consentido de Dios", que publicó en 1998 y cuenta gran parte de su vida bajo la firma de Javier León Herrera, quien reveló grandes anécdotas del actor hasta que cumplió 50 años de edad.