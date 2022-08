Las Mirabal: las hermanas dominicanas que inspiran una docena de películas, documentales, series y obras

Nayeli Reyes

Tanto en español como en inglés, las propuestas audiovisuales relacionadas a las vidas de las Hermanas Mirabal reflejan el interés a nivel mundial generado por la historia de heroísmo de estas mariposas y que inspira a cineastas, escritores, teatristas y artistas de diferentes ramas.

Productores, actrices e intérpretes de todo el mundo han sido eco desde su descenso del hecho trascendental que indico el derrame de su sangre.

Desde series y documentales, hasta películas, exposiciones y obras de teatro con sedes a lo largo del mundo se han puesto en la piel de diferentes artistas.

Entre las películas, documentales y series figuran “El Grito de Las Mariposas” (tanto en inglés, como español), “In the Time of the Butterflies” (2001), “Nombre secreto: Mariposas, el documental” (2009), “Trópico de sangre” y “El legado de las Mariposas”.

Lo próximo es el musical dominicano “Mariposas de Acero”, bajo la dirección del dramaturgo y productor de espectáculos Waddys Jáquez,

“Mariposas de Acero” tendrá lugar en la sala Máximo Avilés Blonda del Palacio de Bellas Artes a partir del 12 de agosto y los días 2 y 3 de septiembre en el Gran Teatro del Cibao, de Santiago.

Entre los actores de la obra figuran Nashla Bogaert (Minerva); Hony Estrella, (Patria); Coral González (María Teresa), Adalgisa Pantaleón (Dedé Mirabal adulta), y Frank Ceara (Rafael Leónidas Trujillo).

El 25 de noviembre de 1960 marcó un hito que descansa en los antecedentes de República Dominicana y dio un peso tan grande a la historia del mundo que permitió que se le conozca como “El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”.

Sin embargo, esta conmemoración no hubiese tenido lugar de no ser por las hazañas de tres jóvenes empoderadas.

Conocidas como “Las Mariposas”, gracias al activismo politico de una de ellas, abanderadas de color rojo, azul y blanco; y revestidas de valentía, honor y amor por la patria, María Teresa, Minerva y Patria Mirabal se levantaron en época del régimen dictactorial que mantenía Rafael Leonidas Trujillo en territorio dominicano, en una lucha sucesiva que pagaron con su sangre.

Los valores que ponderaron su guerra, y marcaron el inicio del fin del yugo del tirano, han sido dignos de admiración, honra, fama y gloria.

En en el cine, en idioma anglosajón, una de las más conocidas películas sobre las Mirabal es “In The Time of the Butterflies”, que se traduce al español como “El Tiempo de las Mariposas”, que se estrenó en el año 2001 bajo el protagonismo de estrellas hollywoodenses como Salma Hayek, quien dio vida a Minerva; Edward James Olmos, Trujillo; o Marc Anthony como Lio.

Producida por el español Mariano Barroso, la película narra la cruda y verdadera historia del cuarteto Mirabal, incluida Dedé, la única sin activismo político, desde cómo nació el fuerte revolucionario que encabezaron, hasta cómo fueron hallados sus cuerpos en el fondo de un acantilado en el Cibao.

“El grito de las mariposas”

Confirmado por la propia Minou, hija de Minerva Mirabal, el poderío de Las Mariposas llega a Disney Star Plus en 2023.

Se sabe que esta serie contará con 13 episodios de 45 minutos cada uno y fue grabada en distintas locaciones de Colombia para lograr la ambientación de época.

“El grito de las mariposas” está protagonizada por Sandy Hernández (Minerva Mirabal), Susana Abaitua (Arantxa Garmendia) y Luis Alberto García (Rafael Leónidas Trujillo).

Más allá del caso específico de las tres hermanas, El grito de las mariposas abordará las problemáticas de la violencia de género, la reivindicación de la mujer y el empoderamiento femenino.

Por supuesto, se seguirá de cerca todo lo referente a la corrupción política durante la dictadura de Trujillo y el abuso de poder que se convirtió en el arma de sometimientos del pueblo dominicano.

“Nombre secreto: Mariposas”

El trabajo documental dirigido por la cineasta chilena Cecilia Domeyko se estrenó en el año 2009. Con un alto valor histórico, el audiovisual cuenta lo que hay detrás del legado Mirabal frente al régimen trujillista; además de pasear por el oscuro drama que se vivió en suelo dominicano la fatídica noche en la que el caudillo les cortó las alas.

"Trópico de sangre"

“Trópico de sangre”, una película dramática-biográfica, estrenada en el año 2010 bajo la dirección del dominicano Juan Deláncer.

Dentro de todas las producciones basadas en la acción y vida de “Las Muchachas”, Trópico destaca con un brillo especial, ya que tuvo la participación de Dedé Mirabal, la única que no fue asesinada.

La película está centrada en Minerva Mirabal (interpretada por Michelle Rodriguez) con papeles protagónicos de Juan Fernández como el dictador Trujillo, y César Évora como Antonio de la Maza,

"El legado de las mariposas"

“El legado de las Mariposas” es un documental producido por el canal de suscripción Latinoamericana, pero de origen alemán, DW. Publicado en su honor el 25 de noviembre de 2020, en él la propia Minou Mirabal explica cómo la lucha de su madre y tías marcó su vida y la historia del feminismo.

Otros contenidos son la obra de teatro titulada “25 de Noviembre o el Comportamiento de las Mariposas” y “Vivas en el Jardín: Las Hermanas Mirabal”, la famosa obra teatral dirigida por Moises Mendez.

Patria, Minerva y María Teresa han recorrido múltiples salas de teatros por el mundo representadas por producción ejecutiva de Aye Redigonda y la dirección de Jimena Coppolino en una obra de teatro titulada “25 de Noviembre o el Comportamiento de las Mariposas”.

La narrativa de la que, según sus palabras, “quedó viva para contar la historia”, Dedé, se hace presente en el drama que juega con la metáfora lírica del universo orgánico de la mariposa como sistema de vida y transmutación permanente y la realista historia de las activistas dominicanas.

Sobre "Vivas en el Jardín: Las Hermanas Mirabal": la famosa obra teatral dirigida por Moises Mendez, nace de la narrativa del libro propio de Bélgica Adela Mirabal (Dedé), “Vivas en su jardín”, y ha viajado por todo el mundo conocida como un “sello de la no violencia contra la mujer”.