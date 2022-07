Cambio de look de Cristian Castro suscita comentarios en redes sociales

Nathaly Tavarez

nathaly.tavarez@listindiario.com

Santiago de los Caballeros, RD

“Cristian Castro es el único pollito de colores que ha logrado llegar a edad adulta”, dice uno de los miles de comentarios de burlas generados por los nuevos looks que el cantautor mexicano, Cristian Castro usa para aparecer en el programa argentino ‘Canta Conmigo Ahora’, llegando a hacerse viral en las redes sociales luego de asistir a este con el cabello color morado, el pasado lunes 25 de julio.

Memes, videos jocosos, comentarios de burlas y apoyo están siendo publicados en torno a las transformaciones del intérprete de ‘Volver a Amar’, quien con su presencia hizo que el concurso de talento marcara un puntaje de 12,1, siendo este un récord en el rating de la propuesta televisiva.

Canta conmigo es la versión argentina del concurso de música británico All Together Now, el cual se estrenó el 27 de enero de 2018 en BBC Television.

El cantante ha sido comparado con diversas personalidades, entre las han estado el personaje “Stephanie” de Lazy Town y "Tía Pelucas" (Estefanía Larios de Gamboa) de la telenovela infantil Carita de ángel, al cual le dio vida la actriz mexicana Nora Salinas.

“Cristian Castro está teniendo su Britney moment”, “Su asesor de imagen lo odia, no hay duda”, “Así menos nos van a visitar los extraterrestres Cristian Castro” y “Luis Miguel es el sol de México y Cristian Castro la nebulosa”, son algunos de los comentarios de los internautas.

Mientras que por el contrario, otros han brindado su apoyo al hijo de Verónica Castro, emitiendo opiniones en las expresan que admiran la confianza y estilo propio que tiene el famoso.

“Cristian Castro experimentando con su imagen y conviviendo con sus fanáticos, ya quisiéramos tener su estabilidad y seguridad, pinches inadaptados envidiosos”, comentó Manuel Cervantes en Twitter.

Asimismo, un usuario escribió en dicha plataforma que burlarse de Cristian Castro es no entender que los adultos también pueden ser diversos en género, en orientación sexual y en vestimenta.

Respuestas de Castro

El programa ‘Telenoche’ entrevistó al artista de 47 años y él dijo que aceptó el estilismo porque tenía mucho tiempo sin participar en un espacio televisivo y, que además las opiniones le causan risa.

“Me disfrazaron de Troll, no sé, la cosa es que me estoy yendo a los extremos para tener algo distinto, que cada emisión de cada programa sea algo distinto y divertirme también, un momento mío que hace mucho no tengo en televisión”, declaró.

Adicionalmente, también manifestó que está tratando de diferenciarse de los otros jurados del programa, debido a que en el mismo participan un total de 100 jueces.

“Estoy tratando de divertirme un poquito. Hice algunos looks muy estrafalarios, en uno parecía un Austin Powers mal comido, mal pagado”, expresó en forma de broma.

Pese a sus declaraciones, a consecuencia de la controversia, limitó los comentarios en sus fotos de Instagram. Actualmente solo las pueden comentar personas a las que él sigue.

Estilos de cabello

El cabello de color amarillo, rubio claro, verde, rubio con negro y en su ultima aparicion morado (con un corte de pelo “alocado”) son algunos de los looks generados por el equipo de estilismo del “Gallito feliz”, el cual al parecer ha dejado fluir su creatividad.

Otros comentarios

“Cristian Castro parece una skin de videojuego que cuesta mucho trabajo desbloquear”, trata sobre la apariencia de los personajes de videojuegos.

“Pinche Cristian Castro, ahora se quiere robar la Navidad”, hace alusión a la famosa película estadounidense ‘El Grinch’, que trata sobre un ser que busca acabar con la Navidad.

“Cristian Castro parece la Sota de Oro”, se refiere a una de las cartas más llamativas de la baraja española.