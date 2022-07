Urbana dominicana La Gabi: “Sé que J Balvin me va a ayudar a ser grande entre los grandes"

Jhangeily Durán

Santo Domingo. RD

Cuando era apenas una niña, soñaba con convertirse en una estrella de la música urbana. Lejos de imaginar que esa ilusión podría materializarse, “La Gabi”, comenzó a hacer covers y publicarlos en sus redes sociales, etiquetando a los intérpretes originales de esos temas.

Uno de esos videos posteados por la joven fue visto por el exponente colombiano J Balvin, quien casi de inmediato confió en el potencial de “La Gabi” hasta el punto de llegar a apadrinarla. Y ese fue el inicio de su incipiente pero prometedora carrera en la industria.

Hasta hace poco más de un año la cantante dominicana criada en La Romana, pero residente en Miami desde hace cinco años, era relativamente desconocida más allá de ciertos círculos como su audiencia en la red social TikTok e Instagram.

Sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos se convirtió en una de las nuevas promesas de la música urbana.

“Cuando empecé de verdad a perseguir mi sueño fue cuando cumplí diecisiete años que me gradué de bachiller, y luego me planteé que era lo que quería hacer y fue videos en Instagram y fue ahí que Balvin me tiró un DM (Mensaje directo)”, explicó en visita a Listín Diario.

Fue así como intercambiaron teléfonos y Balvin le aseguró que estarían en contacto para futuros proyectos. “Pero qué te digo, honestamente lo último que imaginé fue que me firmaría como disquera, es más ni sabía que tenía una disquera, yo soy la primera que el firma”, destacó.

El paso siguiente fue grabar canciones en Colombia, vivir la experiencia de grabar en un estudio, así como cinco videos y ahora el EP titulado “Ridículo”.

Este trabajo está compuesto por siete canciones: “A Capella”, “Beso”, “Rugrats”, “2:30”, “Pikete”, “Wasakaka” y “Ridículo”.

Gabriela Guaba, su nombre real, está conciente de que todo amerita un proceso y a su debido tiempo cumplirá con todo lo que tiene por tachar en su lista de deseos.

+ El single y el EP

El single homónimo es el principal del EP y está acompañado de un videoclip oficial disponible en su canal oficial de YouTube.

“Sé que J Balvin me va a ayudar a ser grande entre los grandes, pero como me dice, hay que pasar el proceso y eso incluye trabajo y mucha disciplina”, puntualizó.

Con tan solo 20 años de edad, ha logrado cumplir su gran sueño de “pisar los más importantes escenarios”. Aunque no es hasta hora que ejerce la música a nivel profesional, la joven le contó a este diario que siempre estuvo segura de su norte.

“Yo siempre supe que si no iba a ser cantante, al menos mi futuro estaría relacionado con el arte, no sé de qué forma, no sé en qué área, pero me encanta el arte en todas sus vertientes”, manifestó entre risas.

Para la urbana era muy difícil no relacionarse con el arte, pues creció diariamente con música, escuchando y bailando ritmos tropicales de la República como: bachata, merengue, salsa y dembow.

De pequeña, en sus tardes, uno de sus cotidianos planes era ver los ensayos de su hermano mayor, bailarín de profesión, y esto fue uno de los motores que logró impulsar a “La Gabi” a la música y de paso hacerla una estrella más completa porque además de cantar tiene una vena bailarina.

“Todas mis canciones trato de que tenga un ritmo que se pueda bailar, que yo pueda hacer las dos cosas, porque disfruto coreografiar las canciones”, confesó la intérprete de “Nose”.