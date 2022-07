Paloma San Basilio llega a Santo Domingo: solo cuando no tenga voz dejará los escenarios

Ynmaculada Cruz Hierro

Santo Domingo. RD

Paloma San Basilio viajó a República Dominicana por primera vez a inicios de la década de los 80. Vino a una gira de promoción, y desde entonces es una de las baladistas españolas más admiradas por el público local.

Generaciones completas de dominicanos identificaron la voz de Paloma desde el vientre de sus madres. Pasaron una niñez escuchando sus canciones, llegaron a una adolescencia y fueron acomodando sus letras a vivencias amorosas. Se enamoraron, se casaron, tuvieron hijos y nietos y hoy estas fantásticas historias de amor forman parte de sus vidas y de muchos que, sin dudas, continúan deleitándose con su cantar.

Para la madrileña ese es el gran legado de un artista, que las canciones formen parte de la historia de las personas que la escuchan y que trascienda de generación en generación.

“Que se queden en el gusto popular tiene que ver con que los hits y los éxitos permanecían todo un año, un álbum permanecía sonando a lo largo de un año. Había tiempo para que las canciones penetrasen en la emoción, para que esa canción fuera penetrando la vida de cada persona”, manifestó Paloma a LISTÍN DIARIO.

+ Reencuentro

Este viernes y sábado Paloma subirá a la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito, junto a su compatriota Pasión Vega y la dominicana Maridalia Hernández, en el concierto “Tres grandes voces… tres grandes divas”, en una producción de César Suárez Pizano.

Ella siempre ha sido muy cauta al momento de compartir el escenario con otros artistas. Para hacerlo debe existir cierta afinidad y una gran admiración.

Escuchar cantar a Pasión para ella es una “delicia” y de Maridalia admira su gran voz y delicadeza al cantar.

“Allí estaremos uniendo voces, uniendo fuerzas y sensibilidades, me parece una idea estupenda de mi amigo y empresario César Suárez, y estoy encantada de compartir el escenario”, afirmó.

+ Sobre el retiro

España ha visto retirarse de sus escenarios a dos sus más trascendentales artistas, el cantautor Joan Manuel Serrat quien anda llevando por el mundo su gira “El principio del adiós” y José Luis Perales, quien antes de la pandemia, a inicio del 2020, llegó al país con “Balada para una despedida”, ante este panorama Paloma San Basilio no tiene planes, por el momento, de retirarse del canto, pero sí lo haría en caso que su voz ya no responda a los registros con los que el público la ha disfrutado o que su imagen se vea deplorable para subir al escenario.

La artista española, de 71 años, dedicó tiempo a escribir y a pintar,, sobre su posible retiro dijo que llegará el momento en que tendrá que dejar espacios a otros, pues sabe que su música no cala igual en las nuevas generaciones.

“Somos gente que tenemos una carrera larguísima, llevo 47 años cantando, y llega el momento en que tienes que replantear qué hay más allá del escenario. En mi caso sería la voz que te abandona, entonces no estás en condiciones”, reveló en la entrevista.

Criterio. Paloma San Basilio cree que el artista tiene que mostrar al público el más alto nivel de calidad de exigencia para no defraudar a sus seguidores. El respeto es clave en esa relación.

“Es muy importante reconocer cuando la voz no responde, cuando no hay una voz cuidada, cuando no tiene una amplia tesitura, que te permites cantar a un alto nivel, y tienes que renunciar a esos registros, el artista debe de considerarlo, porque hay puntos que no merece la pena seguir cantando cuando tus cualidades no son óptimas. Creo que no solo es una falta de respeto al público sino también a uno mismo”.

En su caso, cuando llegue ese momento, reconoce que tendrá que hacer menos conciertos y más teatro, saber transitar de un espacio a otro. “Es saber dónde tienes que estar en cada momento de tu vida”.