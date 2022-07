Juliana regresa al merengue, pero le gustó la política, no descarta volver como diputada

Ynmaculada Cruz Hierro

Santo Domingo. RD

En 2018 dos amigos la convencieron de entrar a la política. Hoy, la diputada de la circunscripción número 1 del municipio Santo Domingo Este, Ycelmary Brito O´Neal (nombre real de Juliana O´Neal), confiesa sentirse comprometida con la gente, sobre todo con los afectados de cáncer, “gente que no conoce la enfermedad, muchos menos cómo costearla".

Hace cuatro años ella concluía un proceso de librar un cáncer de mama, con el que batallaba por tercera vez. La merenguera dejó a un lado los sonidos de la güira y la tambora para involucrarse en un mundo que no conocía, pero en el que ha descubierto una nueva pasión, el trabajo social dentro de la política.

Ante esa ilusión por ayudar a las personas a través de la política, no descarta una reelección como diputada en el Congreso Nacional o cualquier otra posición que su partido, la Fuerza del Pueblo (FP), que lidera Leonel Fernández, le proponga para competir en la próxima contienda electoral del 2024.

“Todo dependerá de lo que decida el partido, en caso de que el partido no me elija para competir por alguna posición, igual continuaré en la política porque es un trabajo que me apasiona, y ya me he involucrado con ayudar a la gente, y continuaré haciéndolo. De igual manera si se selecciona para alguna candidatura la aceptaré con mucho gusto”, reveló la artista a LISTÍN DIARIO.

En la cámara baja Juliana ha asumido la causa de denunciar la condición de salud de los pacientes dependientes de medicamentos de alto costo, la cual se ha ido deteriorando por lo difícil que se ha vuelto acceder a ellos en tiempo oportuno.

La legisladora, quien también pertenece a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, explicó que “desde hace meses se ha venido elevando el reclamo de colectivos de pacientes que no reciben los fármacos, lo que ha puesto en riesgo sus vidas, mientras que otros, ya la han perdido”.

La merenguera recordó que ha vivido en carne propia lo que vive un ciudadano común, con cáncer, y sin ningún tipo de apoyo económico. “En mi caso yo conté con el apoyo de gente como Johnny Ventura, Iván Ruiz y un grupo de amigos que me brindaron su apoyo moral y económico”, reveló.

Juliana recordó que gastó todos sus ahorros en costear la enfermedad, pero que cuando se acabó el dinero tuvo que dirigirse al Oncológico y a la Incart (Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavárez) a solicitar ayuda.

“Tenía un gasto de casi 400 mil pesos cada 21 días, y gracias a la ayuda de mucha gente pude salir adelante, pero ahí hay mucha gente sentados en esa misma silla que yo, en la que esperé horas para que me atiendan, y ellos han esperado semanas, incluso ya han perdido la esperanza de curarse porque ha hecho metástasis y otros han muerto”, denunció.

+ De vuelta al merengue

Son cuatro años alejada totalmente de los escenarios. Primero una batalla contra el cáncer de mamá, luego su incursión, por primera vez, en la política, estrenándose como diputada de la Circunscripción 1 del municipio Santo Domingo Este, por la Fuerza del Pueblo (FP), luego llegó la pandemia del covid-19, la que terminó por marchitar, por el momento, los intentos de Juliana O´Neal de continuar en la música.

Otro punto que la mantuvo totalmente alejada de la música fue su responsabilidad en el congreso. “Desde que me involucré en la política, me dediqué a estudiar, a aprender el ejercicio legislativo y todo lo que es el trabajo en el congreso y, hasta ahora, he sido muy responsable con mi función como legisladora”.

Pero la música llama

La merenguera aguardaba el deseo de regresar pronto a los escenarios, de disfrutar de los aplausos, pero más que eso, de cantar un sabroso merengue.

“Nunca he dejado de cantar” -dicen con su hermosa sonrisa- “No lo he hecho profesionalmente, pero siempre canto, porque el que el artista nunca deja la música, es una pasión que llevamos siempre. Es muy difícil decir que no voy a seguir en esta carrera”.

Aunque no niega que tuvo miedo al reiniciar en el mundo artístico, Juliana se llenó de valor y retomó el camino del arte, desde hace dos semanas promociona la canción “Nos fuimo´”, un merengue que con nuevos sonidos, en donde se fusionan elementos urbanos de reguetón con sonidos electrónicos.

+ Iniciar de cero

“Es como empezar desde cero, visitando medios, hablando con djs, haciendo todo tipo de promoción, la verdad que me siento como cuando arranqué con este proyecto, pero aún así, todo esto me tiene muy emocionada, cada entrevista, cada encuentro me emociona muchísimo volver”, asegura.

Nueva vez Juliana le canta a la mujer empoderada, en “Nos fuimo’ .narra la historia de una mujer completamente empoderada que le dice a su pareja o al chico que le gusta que ella está “ready” para irse de fiesta si él lo está, retratando un momento con el que muchos hombres y mujeres se sentirán identificados. “Es un tema alegre que invita a bailar, o a irse de rumba”

El tema cuenta con la composición de Jacob Barbosa, un compositor puertorriqueño con muchos años de experiencia y los arreglos de Pedro Marcano, uno de los trompetistas más cotizados en Puerto Rico, quien actualmente trabaja con Gilberto Santa Rosa.

“La reina del mambo”, como se dio a conocer, regresa con un estilo musical más apegado al merengue derecho y cargado de fusiones con arreglistas como Henry Rosado, Henry Jiménez, Dioni Fernández y Ramón Orlando.

Para su regreso Juliana espera hacerlo con un concierto, mientras se encuentra armando todo el equipo de trabajo y la orquesta. “Me cuentan mis amigos que el mercado cambió, que en las fiestas la gente ya casi no baila, que solo se graban, que la tarifa está muy alta por el alto costo que conlleva mover una orquesta, o sea, que por eso digo que estoy empezando de cero, es un trabajo arduo armar una agrupación musical”, cuenta.

+ En octubre

La artista espera que para el mes de octubre su agrupación esté lista y pueda, entonces, cumplir con la demanda que, desde ya, tiene.

“Ha sido increíble cómo la gente se me ha acercado para contratarme para amenizar fiestas, incluso ya me han ofrecido patrocinio para el concierto. Cuando regrese quiero hacerlo muy bien. Con un buen sonido y que el grupo esté completamente listo”, sostiene.

“Me siento muy feliz y ansiosa por anunciar mi regreso a la música y todo lo que está en planes, prácticamente empezando de cero y apostando al merengue, género que amo y represento con orgullo. A casi dos años como diputada, me siento preparada para poder realizar ambas labores e ir reintegrándome a la música que es lo que tanto me apasiona”, indica O’Neal quien también se estrena como coautora.