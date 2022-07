Cines británicos prohíben entrada a seguidores de la tendencia “#Gentleminions” de TikTok

Varios cines británicos prohibieron el acceso a los adolescentes en traje y corbata que acuden a ver la última entrega de la saga de los "Minions", debido al alboroto provocado por algunos jóvenes espectadores animados por un movimiento en TikTok.

Siguiendo la tendencia #gentleminions, grupos de adolescentes en traje-corbata -imitando al personaje principal, Felonius Gru, y su gestual icónico- perturbaron las proyecciones de la película estrenada el viernes en el Reino Unido, filmándose y publicando en las redes sociales videos que se volvieron virales.

"Debido a un pequeño número de incidentes en nuestros cines durante el fin de semana, tuvimos que restringir el acceso a las salas en ciertas circunstancias", explicó un portavoz de la cadena de cines Odeón.

This whole “dress up in full suits to watch the new Minions” trend on tiktok got me cackling like an idiot pic.twitter.com/NadlgL4f0K