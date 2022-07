Juan Carlos Pichardo gana "MasterChef Celebrity"

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

El humorista Juan Carlos Pichardo ganó la cuarta temporada del reality "Masterchef Celebrity República Dominicana", en el que dejó en la cocina a otros tres finalistas: Rosaly Rubio, JJ Sánchez y Juan Luis Minaya.

Durante el trayecto del concurso, que se transmitió por Telesistema (canal 11) también participaron Pamela de León, María Angélica Ureña, Barbara Plaza, Harison de Mora, Diana Filpo, Daniel Santacruz y Daniel Sarcos.

Pichardo sorprendió a los jueces con un cremoso de aguacate como entrada, al cual llamó “Hasta pronto”,.

Además, presentó su “Éxito a distancia”, compuesto por una ensalada de cous-cous con salmón como plato fuerte, y finalmente, “Renacer”: un postre de mousse de café.

El también presentador de radio y televisión agradeció a Dios por haberlo hecho ganar el reto de los tres tiempos, a los jueces de la competencia, los chefs Inés Páez (Tita), Leandro Díaz y Luigi Puello, por sus enseñanzas, a su esposa Carmen Paniagua por “aguantar” sus ausencias, y a las chefs Gabriella Reginato y Cathetine Lemoine por ser las responsables de guiar y ser mentoras para cada uno de los participantes.

“Ganamosss y si en plural porque aparte de que fuimos mi fundación y yo, tengo muchas personas que agradecer, primero a Dios por bendecirme y porque este reto lo asumimos con toda la seriedad que lleva, a todo el equipo de @masterchefrdominicana porque no todo es como se ve de fuera, la experiencia fue maravillosa”, posteó en su Instagram.

Luego agregó: “A los jueces @chefleandrodiaz @lacheftita y @chefluigipuello me enseñaron más de lo que imagine sin ustedes esto solo fuese un concurso y no una gran experiencia. A mi esposa @carmenpaniagua por aguantar tanta ausencia en casa durante esta temporada, a mi familia completa por darme las fuerzas de seguir adelante aun cuando estaba cansado y a quienes han sido grandes mentores para mi en la cocina @gabriella.reginato @cathylemoine simplemente gracias. Por ultimo y no me os importante a todos mis amigos y seguidores por siempre apostar a mi… hoy me convierto en #masterchefcelebrity”.