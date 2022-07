Dominic Fuentes y Tommy Galán ponen fin a su matr¡monio

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Dominic Fuentes y el exsenador Tommy Galán pusieron fin a su relación que llevaba más de una década entre noviazgo y matrimonio, confirmó la comunicadora.

"Con amor y respeto, quien fue mi compañero de vida y yo decidimos separar nuestros caminos, cada quien seguir con su vida, con la inmensa gratitud por tantos maravillosos años vividos y una hermosa hija fruto de ello. La vida gira, y hay que fluir con ella", posteó Fuentes en su Instagram.

Luego agregó: Me acompañan mis experiencias, mis años madurados, mis anhelos, mis sueños. Hay una vida maravillosa en reconstrucción. No siempre los demás espectadores miran las cosas en coincidencia, pero el tiempo ayuda a ponerlas en su lugar. Me he caracterizado por la prudencia, toda mi vida y así seguirá siendo".

Sobre el tema abundó: "La plenitud de mis años no son negociables, ni mi paz. Aprendí que los demás tienen libertad de pensar lo que quieran, pero no ha modificar lo que yo sienta. Agradezco todo el apoyo que mis amados cercanos han brindado en estos tiempos. Todo en orden divino, todo colocándose en su lugar. En el justo respeto, derecho y libertad que ya tenemos. Y sobre todo, en Dios. #undiaalavez”.

La pareja contrajo nupcias en febrero del 2015, pero tenían cuatro años de noviazgo antes de contraer matrimonio.

En su matrimonio procrearon una hija que hoy tiene seis años, es la primogénita de Dominic y el tercer hijo de Galán, quien ya tenía dos hijos de su anterior matrimonio.

El primer encuentro entre ellos sucedió durante su gestión como subdirectora ejecutiva del Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (PROMIPYME).

“Todo se dio por razones coyunturales, y en el roce profesional llegaron los encantos del alma… luego iniciamos nuestra relación que llegó a través del trabajo”, indicó ella en una entrevista en 2014.

+ Sobre ella

Dominic Fuentes es figura en el país desde su entrada a los medios de comunicación en 1994 cuando debutó como “azafata” (bailarina) en el espacio televisivo “Ritmo del Sábado” y como conducetora/figura de Amé-47.

Además de la televisión, también ha laborado en programas de radio como “Un día a la vez” y es sicóloga escolar y profesora en valores humanos.

Fuentes, de padre chileno y madre de Barahona, también actuó en el cine. Ella encarnó a una hermana de María Montez, “Reina del tecnicolor”, en la película de Celinés Toribio.