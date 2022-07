“Los chicos de la banda” tendrán alojamiento en Casa de Teatro

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Producciones Joyce Roy pondrá en escena la obra de Broadway “Los chicos de la banda”, por primera vez, del 19 al 28 de agosto, en Casa de Teatro.

El montaje contará con la dirección de Solanyi Gómez, quien tendrá a su cargo un elenco compuesto por 9 actores: Alejandro Espino, José Roberto Diaz, Jean Carlos Villanueva (El Panda que Anda), Isen Ravelo, Anderson Mojica, Alejandro Guerrero, Tomás Hubier, Juan Esteban y Joyce Roy.

“Elegí este material, porque siento que le aporta a la sociedad actual. El teatro, además de entretener, debe dejar algún mensaje y traer a la mesa el debate de temas que muchas veces dejamos pasar de largo, y con esta obra lograremos esos objetivos”, indicó Roy.

Las funciones de “Los chicos de la banda” están pautadas para los días 19, 20, 21, 26, 27 y 28 de agosto, los viernes y sábados a las 8 de la noche y los domingos a las 6:30 de la tarde. Las boletas ya están a la venta en Uepa Tickets, Supermercados Nacional y Jumbo.

“Los chicos de la banda” cuenta la historia de Michael, quien en su apartamento del Upper East Side, está organizando una fiesta de cumpleaños para Harold, su amigo judío de 32 años de personalidad bastante peculiar, a quien le espera una sorpresa poco convencional. A medida que avanza la noche, los amargos resentimientos no resueltos entre los invitados salen a la luz cuando un "Juego de la verdad" que termina terriblemente mal.

“Los chicos de la banda” muestra, entre el drama y la comedia, el valor de la amistad, la honestidad, la empatía y la autenticidad, en una sociedad que te pide ser tú mismo, pero nunca demasiado, llevándote a cuestionar parte importante de quién eres y cómo esto afecta nuestras relaciones interpersonales, a veces dañando tanto a nuestros seres queridos como a nosotros mismos.

Esta innovadora pieza se estrenó Off-Broadway en 1968 y contó con 1,001 funciones. Posteriormente, se convirtió en una película con el elenco original, dirigida por el ganador del Premio de la Academia (Oscar), William Friedkin. En 2018, “Los chicos de la banda” (The Boys in the Band) hizo su debut en Broadway, específicamente en el Booth Theatre, en una producción sin precedentes.