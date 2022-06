¿Quién es la actriz Daniella Navarro?

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Daniella Navarro es conocida por su personalidad fuerte y directa, pero recientemente mostró su faceta sensible al abrir su corazón en “La casa de los famosos 2” y contar un doloroso suceso que le ocurrió en su infancia.

La actriz, de 38 años, es conocida por sus actuaciones en exitosas telenovelas como “Tierra de Reyes, “Marido en Alquiler, “Corazón Apasionado”, “Vencer el pasado” y ahora por su controversial paso por el reality de Telemundo.

En “La casa de los famosos 2” ha dado de qué hablar por sus duros comentarios sobre otros participantes, especialmente con la vedette Niurka Marcos, antes de ser eliminada.

Confesión

Fue precisamente en ese reality que la reconocida actriz venezolana confesó que fue abusada por su abuelo cuando era niña, algo que calificó como “como una de las peores etapas de su vida”.

“Viene una de las peores etapas de mi vida que fue ser abusada por mi abuelo”, comenzó diciendo. Y señaló: “Y no poder decir absolutamente nada porque ya sentía que yo era responsable de que mi mamá tuviera el corazón roto y no quería romperle el corazón diciéndole que su papá abusaba de nosotras y seguí guardando rabia en mi corazón…”.

Navarro, de 40 años, reveló que se guardó el lamentable hecho hasta los 25 años: “Mi mamá me regaló el que es mi mejor amigo hoy en la actualidad, que es mi hermana, y decidí no romper la felicidad que eso había traído a la familia y me lo guardé hasta mis 25 años”.

Daniella contó que ese no fue lo único difícil que le tocó vivir, ya que estuvo a punto de perder las piernas tras la llegada de su hija.

La villana de “Relaciones peligrosas” explicó que al inició, cuando se casó a los 21 años y la presión por cumplir con los estándares de belleza, la llevó a inyectarse sustancias en sus extremidades.

“Con la llegada de mi princesa empiezo a sufrir un problema en mis piernas cuando estaba embarazada y se corría el riesgo de que si hacía tratamiento mi hija podía venir con alguna condición. Era que mi hija estuviera bien o eran mis piernas y yo decidí que fuera mi hija y no quise hacer más tratamiento”, explicó.

Y agregó que lo peor estaba por llegar: “En el 2019 un médico dijo que ya no podía hacer nada por mis piernas y que para que no tuviera una trombosis o algo referente al corazón iban a tener que cortar un pedazo de mis piernas. Mi madre y yo trabajamos hasta más no poder con los tratamientos que nos sugerían, pero en los Estados Unidos ninguno funcionó y yo decía que si me iban a quitar una parte de mi cuerpo lo hicieran en mi país”.

Vida personal

Su hija, Uguiella Urbina Navarro, es fruto de su relación con el beisbolista venezolano Ugueth Urbina.

Anteriormente Daniella estuvo casada en el 2011 con el actor venezolano, Carlos Arreaza, un matrimonio que duró tres años y la propia actriz reconoció que la ruptura se dio luego que ella le fuera infiel a él.

“Carlos y yo nos casamos sin amor, fueron patadas de ahogados. Mi deseo de pasar por el altar lo llevó a él a pedirme matrimonio. Él intentó mucho salvar nuestro matrimonio, pero ya yo estaba alborotada por ahí y Carlos lo sabe porque yo siempre he sido una mujer abierta”, dijo el año pasado en el podcast “Cómo vivir en pareja y no morir en el intento”.

Agregó: “Carlos no quiero hablar mal de ti, pero sin querer me hizo mucho daño psicológicamente, y es que él siempre estuvo muy obsesionado con el físico. Mientras otros admiraban mi cuerpo Arreaza siempre destacaba algún detalle en mi figura y por eso mi autoestima estaba por el piso”.

Tras esa ruptura, mantuvo una relación con el actor mexicano, Gonzalo García Vivanco, este romance surgió en las grabaciones del melodrama “Relaciones Peligrosas” donde ambos compartían reparto, pero esta unión llegó a su fin y con el tiempo Daniella conoce al padre de su hija.