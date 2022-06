Bolívar Valera sobre Margaro: "No es justo que después de muerto quieran violarle la dignidad de nuevo"

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo. RD

Al borde del llanto, Bolívar Valera (El Boli) se desahogó con pesar al explicar su colaboración en los funerales de Nicolás Díaz (Margaro) y su condena a personas que hablaron de realizar una colecta para cubrir los gastos cuando nunca hubo necesidad de eso.

"La dignidad hay que mantenerla y a Margaro mucha gente le violó la dignididad y no es justo que después de muerto quieran violarle la dignidad de nuevo, quieran maltratarle la dignidad", expresó este lunes "El Boli" en su programa "El Mañanero" (La Bakana FM).

Luego agregó: "Por Margaro nadie salió a pedir, por Margaro no se está pidiendo y es injusto lo que están haciendo algunas personas, y por eso Víctor Reyes se indigna también y dice: - no, aquí no hay nadie pidiendo, no se está pidiendo".

El diputado, actor y comunicador explicó que se unió a un grupo de colegas y compañeros que fueron a la casa de Margaro el domingo cuando se enteraron de su muerte y que los pasos que dieron contaron con la autorización de la familia.

"Llamamos a la hija y le pedimos autorización para resolver las primeras cosas: que llegue el Inacif, que llegue la legista, que lo levanten.. Hablamos con la hija y se le pide autorización para determinar funeraria. Vamos a una primera funeraria, no se encontró el ambiente y se decide otra, todo esto con autorización de la familia", comentó.

Al a la funeraria, detalló Valera, hay unos gastos que se deben cubrir "y El Mañanero se hace cargo de esa parte".

Entonces se le envía la factura y los detalles a la familia para que esté tranquila, pero a la vez en las redes se difundió que se necesitaba hacer una colecta, lo que no correspondía con la realidad.

"En estos procesos aparece gente viva y como a las 5:00 (de la tarde del domingo) comenzaron a decir que había que hacer una colecta y ahí el comediante Víctor Reyes responsablemente dice: - yo tengo esta copia y eso es mentira", manifestó.

Valera sostuvo que muchos compañeros de Margaro llamaron para preguntar de buena fe cuánto había que aportar, lo que agradeció, pero se le explicaba que no era necesario, que estaba todo cubierto.

Ya casi entre lágrimas, "El Boli" dijo que "si se hizo algo fue por la familia porque es muy duro que llegara Stephany de Nueva York y no supiera dónde iban a enterrar a su papá".

En ese momento, ya casi no podía hablar: "No jueguen con eso, si me van a odiar a mí, odienme loco, que eso no es nada, pero...". Y no pudo seguir hablando.