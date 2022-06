Hija de Paul Walker reveló que abortó en el 2020

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

En medio de la revocación del aborto por parte del Tribunal Supremo de Estados Unidos, Meadow Walker, la hija del fallecido actor Paul Walker, criticó el fallo y reveló que abortó hace dos años.

"Hay innumerables mujeres que han luchado para tomar la decisión de abortar. Yo también he luchado con la elección, pero en 2020, cuando el mundo se derrumbaba durante la pandemia, busqué un aborto", dijo la joven, de 23 años, en una publicación en Instagram.

“El día de hoy marca un gran revés en la historia, una profunda injusticia para las mujeres en los Estados Unidos”, prosiguió.

La única hija del protagonista de la saga “Rápidos y furiosos” compartió que la experiencia fue "privada y personal" y que tuvo "la suerte de tener un gran médico que me apoyó durante el proceso".

Agradeció al personal médico que la ayudó por lo que hoy puede “ser la persona feliz y saludable que soy hoy", dijo.

“Ahora, saber que aún más mujeres no tendrán la oportunidad de buscar una decisión segura y elegir primero sus cuerpos es absolutamente desgarrador”, continúo, asegurando que se siente profundamente preocupada por el resto de mujeres que están en la que un día fue su posición.

“En un mundo que constantemente margina a las mujeres, esto parece como el mayor asalto de todos. Prohibir el aborto no previene los abortos, previene los abortos seguros”, concluyó.

Luego de su confesión Meadow confesó que ha sido víctima de mensajes de odio.

"La cantidad de comentarios de odio que he recibido en esta publicación es increíble. Por favor, deja de seguirme si no estás de acuerdo con mis valores. No os quedéis para comentar cosas horribles", dijo.

La muy conservadora Corte Suprema de Estados Unidos puso fin el pasado viernes a una sentencia que durante casi medio siglo garantizó el derecho de las mujeres estadounidenses al aborto, pero que nunca había sido aceptado por la derecha religiosa.

Esta decisión no convierte en ilegales las interrupciones del embarazo, sino que hace retroceder a Estados Unidos a la situación vigente antes de la sentencia "Roe v. Wade" de 1973, cuando cada estado era libre de autorizarlas o no.

Los estados ahora tienen el poder de aprobar sus propias leyes sobre el aborto, y Arkansas, Kentucky, Louisiana, Missouri y Dakota del Sur ya han prohibido el procedimiento desde que se anunció la decisión hace dos días.